Personeel AZP in beraad om uitblijven toelage

Het personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is momenteel dagelijks in beraad, wegens het uitblijven van een toegezegde overbruggingstoelage. De actie komt bovenop een al langer bestaande zorgwekkende ontwikkeling van personeelstekorten binnen het ziekenhuis.

Amadu Juliana, voorzitter van het Medisch Stafbestuur, bevestigde dat de situatie de druk op de zorg verder opvoert.

Volgens hem kampt het AZP al geruime tijd met een toenemende uitstroom van zowel verplegend als ondersteunend personeel. “We moeten als land bepalen, welke zorg we onze burgers willen bieden”, aldus Juliana. Hoewel de kwaliteit van behandelingen in Suriname volgens hem op veel vlakken nog goed is, signaleert hij een geleidelijke achteruitgang.

Juliana benadrukte, dat het beraad direct verband houdt met de uitbetaling van een beloofde toelage, maar verwijst voor details naar de vakbond. “Of we het al een staking noemen of beraad, feit is dat het personeel dagelijks in overleg is”, aldus het medische stafbestuur.

De acties hebben onvermijdelijk gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen het ziekenhuis, zoals de dienstverlening op de poliklinieken. Toch benadrukte Juliana, dat patiëntenveiligheid voorop blijft staan. “Verpleegkundigen handelen professioneel en doen er alles aan om risico’s voor patiënten te voorkomen.”

Volgens de stafvoorzitter moet de huidige situatie echter in een breder perspectief worden geplaatst. Hij wijst erop dat zorgpersoneel in feite strijdt voor betere lonen, terwijl de sector tegelijkertijd wordt geconfronteerd met structurele problemen. “We zien een uitloop van met name verplegend personeel, maar ook van ondersteunend personeel. Dat is een groot probleem.”

Ondanks de uitdagingen, beschikt Suriname volgens Juliana nog steeds over relatief geavanceerde zorgvoorzieningen voor een ontwikkelingsland. Zo kunnen patiënten onder meer terecht voor dotterbehandelingen, stentplaatsingen, klepvervangingen, oncologische zorg en bestralingen. Ook zijn er gespecialiseerde afdelingen zoals een neonatale en volwassen intensive care. “Ik werk ook af en toe in de buurlanden en kan zeggen, dat we hier best veel hebben dat goed gaat”, aldus Juliana. Toch waarschuwde hij dat deze capaciteit onder druk staat en geleidelijk afbrokkelt, mede door het tekort aan personeel en structurele knelpunten in financiering en organisatie. “Zoals we het nu financieren en organiseren, zien we een afname van wat we kunnen aanbieden. Deze situatie is daar een uiting van.”

Juliana pleit daarom voor een fundamentele discussie op nationaal niveau over de toekomst van de gezondheidszorg. “We moeten eerlijk zijn met elkaar en keuzes maken: welke zorg willen we bieden, wat kost dat en hoe gaan we dat organiseren en garanderen?”

Hoewel de huidige acties hinder veroorzaken, benadrukte hij, dat het personeel zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid. Eveneens zei Juliana, dat zonder ingrijpen, er een verdere verslechtering van de zorgkwaliteit dreigt. “We moeten toewerken naar stabilisatie en uiteindelijk naar het uitbouwen van de zorg, die we als land voor ogen hebben.”