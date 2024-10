Huisvuil wordt eindelijk weer opgehaald

Stanley Raghoebarsing, minister van Financiën & Planning, heeft gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) meegedeeld dat er vanaf vandaag weer huisvuil opgehaald zal worden. Door een tekort aan geld, was het vuilophaal de afgelopen twee weken stilgelegd, wat tot veel opgestapeld afval in de straten heeft geleid.

Raghoebarsing legt uit dat het budget voor vuilophaal normaal gesproken verdeeld is over het ministerie van Openbare Werken (OW) en andere ministeries. Op verzoek van de president en vicepresident, nam minister Riad Nurmohamed van OW echter alle verantwoordelijkheid op zich. Hierdoor zijn de beschikbare middelen, ongeveer SRD 200 miljoen, al opgebruikt. Er waren geen andere opties om extra geld vrij te maken. Om het probleem op te lossen, heeft de regering een aanvullende begroting voor 2024 ingediend, waarin extra geld voor vuilophaal is opgenomen. Deze begroting moet echter nog worden goedgekeurd door De Nationale Assemblee.

Minister Nurmohamed sprak gisteren met de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de vuilophaal, en er is een akkoord bereikt. Dit betekent dat de afvalhopen vanaf vandaag weer zal worden opgehaald. Raghoebarsing vraagt de samenleving om begrip voor de situatie en benadrukte dat OW niet verantwoordelijk is voor de ontstane problemen.

Jason Gummels, onderdirecteur van de afdeling Afvalbeheer bij OW, liet eerder aan ABC online nieuws weten, dat zowel huishoudens als bedrijven zouden moeten bijdragen aan de kosten voor vuilophaal. Zo kan het systeem duurzamer en zelfvoorzienend worden. De vuilophalers hadden hun werk tijdelijk neergelegd vanwege uitblijvende betalingen van OW, hetgeen al maanden voortduurt en inmiddels oploopt tot miljoenen SRD.