Bouva: ‘U komt niet aan mijn lichaam, ik ben geen crimineel’

Melvin Bouva, NDP-parlementariër werd gisteren door parlementsvoorzitter Marinus Bee, uit de vergadering van De Nationale Assemblée verwijderd. Op de agenda stond de behandeling van de Aanbestedingswet 2023, die nieuwe regels voor overheidsaanbestedingen voorschrijft.

Verschillende Assembleeleden hebben tijdens de vergadering aandacht gevraagd voor het vuil dat zich ophoopt in straten van diverse wijken en districten. Zij vroegen de regering waarom vuilophalers niet zijn betaald, waardoor ze het werk hebben stopgezet, wat tot het huidige afvalprobleem heeft geleid. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zei tijdens zijn toespraak dat de huidige problemen met de vuilophaal te wijten zijn aan een gebrek aan geld. Volgens Jogi zou dit probleem niet spelen, als de regering over voldoende middelen zou beschikken, zoals in de tijd van de NDP-regering. Dit leidde tot een heftige reactie van Bouva, die luid protesteerde in de vergaderzaal. Ondanks een waarschuwing van Bee, bleef Bouva schreeuwen, waarna Bee de politie vroeg Bouva uit de zaal te verwijderen. De vergadering werd hierdoor geschorst. De NDP-fractie protesteerde fel tegen de verwijdering van Bouva en maakte het de politie lastig, haar werk te doen. “U komt niet aan mijn lichaam, ik ben geen crimineel,” aldus Bouva. Verschillende NDP fractieleden probeerden te voorkomen dat Bouva werd vastgepakt en uit de zaal gezet. Ook NDP-fractieleider Rabin Parmessar beklaagde zich over de situatie en noemde de politieactie onterecht. Later bedankte parlementsvoorzitter Bee de politie juist voor hun optreden en goede afhandeling. Parmessar benadrukte verder, dat hij geen begrip kan opbrengen voor de betalingsachterstanden bij vuilophalers, die al zes maanden wachten op hun geld. Hij benadrukte dat dit leidt tot onhygiënische situaties, met stapels vuil in wijken zoals in Para, waar schoolkinderen dagelijks door de rommel en tussen ongedierte moeten lopen. Parmessar drong er bij de regering op aan om dringend middelen vrij te maken om het afvalprobleem op te lossen.