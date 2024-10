Beleidsaanpak verkeershandhaving en digitalisering Juspol positief

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de raad van ministers aangegeven dat er plannen zijn voor herziening van de verkeerssituatie in het ressort Latour en de situatie rond de sluiting van de brug over het Saramaccakanaal. Amoksi zei dat de gesprekken met de korpsleiding en de plannen die zijn gemaakt om de verkeerssituatie aan te pakken positief zijn. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt aan een efficiëntere verkeers-aanpak. Volgens de minister wordt zelfs de ontmanteling van de Verkeersunit Latour heroverwogen, waarmee de overheid tegemoet wil komen aan de verkeersuitdagingen die deze sluiting heeft veroorzaakt. De oplevering van de brug in januari maakt het noodzakelijk dat de maatregelen voor verbetering van de verkeersdoorstroming tijdig worden uitgevoerd, om te voorkomen dat weggebruikers de dupe ervan worden. Een ander belangrijk aandachtspunt van Juspol is de digitalisering van aangifteprocessen.

Amoksi bevestigt dat vanaf november burgers online aangifte kunnen doen, wat de toegankelijkheid van het rechtshandhavingssysteem aanzienlijk zal verbeteren. Deze digitalisering zal niet alleen de werkdruk voor politiefunctionarissen verlagen, maar ook het vertrouwen in de rechtshandhaving versterken door snellere en efficiëntere dienstverlening aan de samenleving.

Het ministerie is bezig met een pilotproject voor een nieuw systeem met betrekking tot rijbewijzen in de districten Wanica en Paramaribo, in samenwerking met het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en de Verkeersunit om de overdracht van gegevens te verbeteren en daarmee de lange wachttijden voor rijbewijzen aan te pakken.

“Er is altijd chaos bij het afhalen van rijbewijzen en daarom is het belangrijk dat er een goed georganiseerd proces is en een goede samenwerking tussen de betrokken diensten”, aldus Amoksi. Het ministerie wil de focus leggen op zowel de verkeershandhaving als digitalisering om de dienstverlening te optimaliseren.