Guyanezen willen heronderhandelingen olie-overeenkomst met Exxon

Uit een recente enquête van het advocaten-kantoor Ram en McRae blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Guyanese bevolking de heronderhandeling van het oliecontract tussen de regering van Guyana en ExxonMobil steunt. Sinds de voorwaarden van de overeenkomst uit 2016 pu-bliekelijk bekend zijn, vragen burgers herhaaldelijk om een herziening van het contract, wat tot dusver door de regering is afgewezen onder het principe van de ‘heiligheid van het contract’.

De enquête verzamelde 135 reacties, en 94% van de respondenten dringt aan op aanpassingen aan de bestaande Petro-leumovereenkomst, terwijl slechts 6% tegen heronderhandeling is of daarover twijfelt. Christopher Ram, een vooraan-staande advocaat en registeraccountant, benadrukt in zijn column dat deze statistieken duidelijk maken dat het publiek zich verzet tegen de huidige overeen-komst, ondanks de houding van de rege-ring om het contract ongewijzigd te laten. Hij geeft aan dat slechts 3,8% van de respondenten tevreden is met de huidige voorwaarden en dat 96,2% wijst op gebieden die dringend moeten worden aangepast. Volgens de enquête willen respondenten vooral aanpassingen in het royaltytarief en de belastingafspraken. Op dit moment ontvangt Guyana slechts 2% royalty’s op de aardolieproductie en zijn Exxon en zijn aannemers vrijgesteld van belasting. Het onderzoek toont dat 83,2% van de respondenten het royaltytarief wil herzien, terwijl 79,4% belastingaanpassingen wenst. Bovendien blijkt dat 66,4% van de respondenten voorstander is van belastingcertificaatwijzigingen, 66,4% voor herziening van de inkomstengarantie pleit, en 61,8% aanpassing van afschermingsbepalingen steunt. Deze bepalingen zou-den voorkomen dat Exxon kosten uit het ene olieveld gebruikt om een ander te ontwikkelen, wat nu het aandeel van Guyana in de winsten verkleint totdat Exxon zijn investeringskosten heeft terug-verdiend.

Deelnemers noemden het gebrek aan politieke wil (80,3%), angst voor economische gevolgen (53%), diplomatieke zorgen (44,7%), en juridische beperkingen (37,9%) als belangrijkste obstakels voor een heronderhandeling. Ram wijst erop dat het publieke sentiment voor verandering groeit, en hij roept de politieke partijen op om dit signaal serieus te nemen, zeker met de algemene verkiezingen van 2025 in het vooruitzicht.