ALLES OVER VOOR EEN FID

Suriname hoopte dat Blok 58 het succes zou nabootsen van Guyana’s Stabroek-blok met zijn 11 miljard ontdekte hulpbronnen. Blok 58, gecontroleerd door TotalEnergies en APA Corporation, heeft grote ontdekkingen gedaan – vijf tot nu toe sinds 2020. En hoewel het weinig is, heeft het voldoende ophef veroorzaakt om de interesse van investeerders te wekken. Op dit moment is er nog geen indicatie wanneer de FID zal worden gemaakt, behalve speculatie dat deze medio 2023 zal plaatsvinden. De aanzienlijke bezorgdheid over de vooruitzichten voor Blok 58 is gerechtvaardigd, als wordt aangenomen dat het tot USD 10 miljard zal kosten om te ontwikkelen, wat een problematisch blok gaat worden, dat misschien niet het volgende Stabroek zal zijn.

Dit weegt niet op tegen plannen van de regering om het offshore oliepotentieel van Suriname te ontwikkelen en de economie een stevige impuls te geven door middel van deze olie-ontwikkeling. Als we kijken naar ons buurland Guyana, dan heeft die een BBP-groei van maar liefst 58% in 2022. Deze laatste ontwikkelingen zouden ook van invloed kunnen zijn op het succes van Suriname ‘s langverwachte Demara Bid-Round, die werd geopend in november 2022, waar zes offshore-blokken worden aangeboden en biedingen sluiten op 28 april 2023. Wat we nu wel met zekerheid kunnen stellen, is dat de olie-industrie ​​al maanden vraagt wanneer er een definitieve investeringsbeslissing (FID) voor Blok 58 in Suriname zal worden genomen, maar er is geen duidelijke indicatie. Er is echter gespeculeerd en er zijn meningen over waarom er vertraging is opgetreden. De vijf ontdekkingen van Blok 58 zijn in Maka Central, Kwaskwasi, Sapakara, Keskesi en Krabdagu. Kwaskwasi wordt een reus genoemd in het Guyana-Suriname bekken, waarbij analisten het vergelijken met Exxons Liza-vondst in het Stabroek-blok. Krabdagu heeft ook voor heel wat opschudding gezorgd in Suriname.

De Krabdagu-1 put ligt ongeveer 18 kilometer ten zuidoosten van Sapakara Zuid. Geboord op een waterdiepte van 780 meter, trof het ongeveer 90 meter netto olie aan in Maastrichtiaanse en Campanische reservoirs van goede kwaliteit. Flowtestresultaten in Krabdagu wijzen op een olie-in-place bron van ongeveer 180 miljoen vaten (MMbbls). De niet-commerciële ontdekking bij de Keskesi South-1 put was ontmoedigend voor TotalEnergies en APA, maar Krabdagu bracht hernieuwde hoop en opwinding over de andere vooruitzichten van het Blok. Maar dit was nog steeds niet genoeg om een ​​FID te krijgen, zo lijkt het. Total’s Chief Executive, Patrick Pouyanne, schreef de vertragingen toe aan een “gebrek aan vertrouwen in het begrijpen van de tot nu toe ontdekte reservoirs, veroorzaakt door een discrepantie tussen wat seismische gegevens laten zien en de resultaten van de afbakeningsputten”. De fiscale voorwaarden van Suriname met betrekking tot zijn olie-winstdelingsovereenkomst en zijn petroleumwet waren enkele van de factoren waarvan werd aangenomen, dat ze bijdroegen aan de vertraging van de FID. Maar Suriname heeft onlangs haar petroleumwet geactualiseerd. De Surinaamse regering heeft bewezen, dat zij in afwachting van de FID van de oliemaatschappijen, heel veel voorover heeft. Maar in die tussentijd is het misschien ook goed om te kijken welke opties wij nog meer hebben om inkomsten te verkrijgen uit andere sectoren.