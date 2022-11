Parmessar: ‘Auto en perceel kopen is iets onmogelijks geworden’

NDP-parlementariër, Rabin Parmessar, heeft onlangs verklaard, dat de regering duidelijk geen oor heeft voor de toenemende problemen van het volk. Hij zegt dat er uit verschillende delen van de gemeenschap geroepen wordt om hulp. Volgens Parmessar geeft dit aan dat het niet om een bepaalde groep gaat, maar dat zaken slecht gaan voor de totale gemeenschap. De parlementariër verklaart dat de situatie zo erg is, dat zelfs artsen die gemiddeld beter verdienen, het al zat zijn. Hij vraagt zich dan ook af hoe mensen met een lager inkomen of helemaal geen inkomen, het moeten doen. “Het aanschaffen van een auto en of het kopen van een perceel, is onmogelijk geworden in ons land”, aldus Parmessar.

Behalve dat de mensen geraakt worden op het materiële gebied, worden de burgers ook geestelijk gedupeerd door de hoge prijzen in de winkels. “Mensen komen niet uit en zitten met de handen in het haar”, aldus de fractieleider. Volgens Parmessar stelt de SRD door de stijgende koers nu bijna niets meer voor. Ook de stijging van de brandstofprijzen is volgens de parlementariër schrikbarend. “Deze mensen hadden beloofd de koers beneden de SRD 7 te houden, maar de koers is nu bijna 5 maal verder gestegen in vergelijking met mei 2020”, aldus Parmessar.

De president heeft op een internationaal forum aan wereldleiders gezegd: “Put your money where your mouth is. Maar het omgekeerde kunnen we ook aan hem zeggen. U heeft zoveel beloofd aan het volk, maar niets waargemaakt. Komt u de beloftes na en put your money where your mouth is”, aldus Parmessar.