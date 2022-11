‘Politieagenten moeten niet kwalijk genomen worden’

Elke dag melden de media berovingen, woninginbraken en andere vormen van criminaliteit, waardoor steeds meer mensen in ons land, zich niet veilig meer voelen. Chuanrui Wang zegt in gesprek met De West dat de politieagenten moeilijk kwalijk genomen kunnen worden, omdat ze geen middelen hebben, om hun werk naar behoren te doen.

Wang verklaarde dat het gelukkig bijna zover is, dat de begroting behandeld zal worden. “En persoonlijk hoop ik, dat de situatie nu kan verbeteren. Want als iemand naar binnen belt, en de politie geen vervoer heeft kan haar niet kwalijk nemen”, aldus Wang. Hij vindt, dat de veiligheid gelijk staat als die van Volksgezondheid en Onderwijs. “Deze drie gebieden zijn extra belangrijk waaraan wij aandacht moeten besteden”, aldus Wang.

Hij zei dat er inderdaad geld is vrijgemaakt, “maar het probleem is hoeveel is vrijgemaakt”. Want de begroting is goedgekeurd in DNA”, aldus Wang. Volgens hem zou alles zo transparant mogelijk gehouden moeten worden bij het inkopen van spullen. “Zo geef je de burgers ook een beter gevoel, wanneer er nieuwe middelen worden aangeschaft”, aldus Wang. Hij vindt dat het dan niet alleen gaat om de politie, maar ook om Onderwijs, Volksgezondheid en bij de brandweer.

“Het is bijna eind van het jaar, we naderen een mooie maand, en dat is december. Een maand van veel feestdagen, dus ik denk dat we als burgers extra alert moeten zijn, want de ervaring heeft ons geleerd, dat wanneer het eind van het jaar is, er zich minder prettige zaken voordoen. Maar ook vanwege de politie, hoop ik dat ze dan nog de nodige middelen kan krijgen, zodat we een goede owru yari samen kunnen doorbrengen, en een nieuwe jaarwisseling tegemoet kunnen zien”, aldus Wang.

-door Veraida Summerville-