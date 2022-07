Openbaar Minister niet tegen legale houtkap, maar wél tegen illegale houtkap

De substituut officier van justitie, Ruth Nunes heeft tegenover ABC- actueel gesteld, dat de leden van het Openbaar Minister ook via de media hebben vernomen, dat er uitspraken gedaan zijn waarbij de waarnemend procureur- generaal maatregelen zou hebben getroffen, waarbij er geen houtkap mag plaatsvinden.

Nunes zegt dat het duidelijk moet zijn, dat het Openbaar Minister niet tegen legale houtkap is, maar wél tegen illegale houtkap. “Er zullen wel maatregelen getroffen worden tegenover de illegale houtkap. Dat betekent, dat er opgetreden zal worden tegen concessiehouders, die de wet bosbeheer CQ economische delicten overtreden. Er zal niet opgetreden worden, tegen concessiehouders die wél in het bezit van een vergunning zijn, of die zich aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden houden”, aldus Nunes. Nunes stelde, dat het Openbaar Minister op de hoogte is gebracht van het zogeheten generaal pardon, tijdens een werkbespreking met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), dat ertegen illegale houtkap geldende vanaf de periode april 2022 tot en met april 2023, geen strafbare maatregelen getroffen mogen worden. Het Openbaar Ministerie, waaronder de procureur – generaal en andere leden van het parket, zijn degenen die ook belast zijn met de opsporing van overtredingen van deze wet. Illegale houtkap heeft tot gevolg, dat er ongecontroleerde houtkapwerkzaamheden plaats vinden met grote risico’s die leiden tot kaalkap, terwijl juist het bosbeheer duurzaam behoort plaats te vinden.

Het generaal pardon namelijk staat haaks op de Wet Bosbeheer.