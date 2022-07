Brunswijk: ‘Gajadien de reden voor breuk binnen coalitiefractie’

Volgens vicepresident, Ronnie Brunswijk, is VHP-parlementariër Asis Gajadien de reden geweest waarom Abop ervoor heeft gekozen een eigen fractie binnen DNA te vormen. Hij zegt dat het niet kan dat partijen een regeringscoalitie vormen, en dat leden ervoor kiezen, ministers persoonlijk aan te vallen. Bruswijk verwijst hierbij naar het recent incident waarbij Gajadien de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Dinortha Vorswijk, breedvoerig zou hebben besproken over het vermeende “sjoemelen” met overheidsgronden. “Op grond daarvan hebben de leden binnen mijn partij besloten, een eigen fractie op te richten”, aldus de Vicepresident.

Hij zegt verder dat dit voorval intussen ook al is besproken met de president en dat de plooien intussen glad zijn gestreken. “De twee regeringsleiders hebben ervoor gezorgd, dat de partijen weer bij elkaar zijn gekomen, maar Abop heeft er toch voor gekozen een eigen fractie te hebben”, zegt Brunswijk. Eerder zei de vicepresident niets fout te zien in het feit dat parlementariërs in aanmerking zijn gekomen voor domeingrond. Volgens hem is er geen wet die dit verbiedt, maar zal hij er in de toekomst op letten dat de gemeenschap of mensen die al geruime tijd wachten ook worden geholpen.

De president zegt daarentegen dat er een onderzoek zal komen naar de uitgegeven gronden. Volgens hem kan hij zich de heisa die in de gemeenschap is ontstaan wel voorstellen.