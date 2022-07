SVJ niet verbaasd om uitspraken vicepresident Brunswijk

Het gaat om het ambt en niet om de persoon

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is niet verbaasd over de uitspraak van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk, dat de vereniging heeft gebedeld om met hem te praten. De uitspraak bevestigt wel dat de heer Brunswijk die nu het ambt van vicepresident bekleedt, zich daarmee vereenzelvigt alsof deze zijn eigendom is. Dat is een terugval en desavouering van niet alleen het ambt, maar weer een aanslag op de democratische beginselen. De heer Brunswijk die het ambt van vicepresident mag invullen is dan ook alleen verantwoordelijk voor zijn uitspraken. Hij moet zich er wel rekenschap van geven dat hij daarmee de grondbeginselen van de democratie schaadt en daarmee de grondwettelijke aspiraties van de samenleving met de grond gelijk maakt.

Informatieverstrekking is een grondwettelijke verplichting waar zowel de overheid als de media invulling aan moeten geven. Zowel het ambt als de informatie zijn eigendom van de samenleving. Daar zijn in een geordende democratie, verwijzend naar de internationale democratische beginselen van goed en behoorlijk bestuur, spelregels voor.

De regering en SVJ hebben in het laatste gesprek, waar ook de vicepresident aanzat, al het niveau bereikt dat in gemeen overleg op het pad van dialoog, weloverwogen, zonder persoonlijke standpunten actiemodellen worden uitgezet en uitgevoerd. Dit om de relatie tussen de overheid en de media en journalisten op een goede manier te regelen. De dialoog is absoluut niet het nastreven van een goede relatie met een persoon of personen die het publiek eigendom tot hun bezit maken.

De boycot tegen de heer Brunswijk was ook niet gericht tegen het ambt van vicepresident maar tegen de persoon in al zijn hoedanigheden. Het ambt wordt vertegenwoordigd door toevallige personen, zoals nu de heer Brunswijk. Het zou daarom getuigen van goed en behoorlijk bestuur door de politieke leiding van het land, wanneer zij zich ervan verzekert dat die toevallige persoon beantwoordt aan een goed en redelijk maatschappelijk geaccepteerd profiel dat niet alleen het democratisch recht van de samenleving respecteert, maar zich ook bewust is van de dienende rol die vereist is om invulling te geven aan publieke functies.

Indachtig deze opvatting zal de SVJ ongeacht de politieke samenstelling en de personen die daaraan invulling geven, blijven strijden en zich inzetten voor een ontwikkelingsvorm van persvrijheid die beantwoordt aan de grondwettelijke en internationale vastgestelde principes van rechtvaardigheid en behoorlijk bestuur. De SVJ laat zich echter niet afleiden door de uitlatingen van de vp en gaat door op het pad dat is uitgezet met de regering om de dialoog verder te voeren opdat voldaan wordt aan de informatieplicht naar de samenleving toe.

Namens het SVJ-bestuur,

Vishmohanie Thomas

VoorzitteR