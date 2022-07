Ramadhin wil snelle aanpak ziekte van weil in Nickerie

Nadat de vorige week de volksgezondheidsautoriteiten in het land werden gerapporteerd, over een schrikbarende situatie in Nickerie, namelijk een ernstige toename van het aantal suspecte aanmeldingen op leptospirose (Ziekte van Weil) bij het Mungra Medisch Centrum (MMC), zijn er uit 32 personen die verdacht werden, negen positief getest. De overigen zijn suspect. Een persoon is reeds overleden aan de gevolgen van de ziekte.

‘’Als we ervan uitgaan, dat we in Nickerie op jaarbasis gemiddeld vier gevallen hebben, dan snapt u, dat in de afgelopen twee maanden waarbij 9 gevallen zijn geïdentificeerd, er iets aan het broeien is‘’, aldus een bezorgde minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid woensdag in Nickerie tegenover journalisten. De bewindsman heeft woensdag op het commissariaat een Task Force geïnstalleerd, waarin verschillende vertegenwoordigers van de diverse diensten zitten. Om de besmetting te verminderen c.q. te voorkomen, zal de werkgroep zo gauw mogelijk een actieplan moeten opstellen en uitvoeren.

Zaterdag wordt gestart met een districten vuilophaalactie waarbij het district Nickerie binnen drie tot vier dagen vrij moet zijn van grofvuil. Begonnen zal worden in de Westelijke polders, waar de grootste concentratie is van mensen die besmet geraakt zijn met de voormelde ziekte.

De samenleving wordt gevraagd, alle vuil dat ligt op de erven op de bermen te plaatsen, zodat het kan worden opgehaald. ‘’Daarmee proberen we de keten van de ratten populatie te remmen‘’, aldus Ramadhin. Uit onderzoek is gebleken, dat het overgrote deel van de mensen die geïnfecteerd zijn geraakt, landbouwers zijn die dagelijks onbeschermd in het veld lopen. De besmetting vindt plaats door contact met de uitwerpselen van de rijstrat of bruine rat. ‘’De bacteriën groeien in de nieren, de lever en de darm, en komen naar buiten via ontlasting of urine, mensen komen in contact met water of met die uitwerpselen en men kan het via de huid of via voeding of andere manieren oplopen‘’ aldus Ramadhin.

De minister legt de nadruk op risicocommunicatie die belangrijk is om de samenleving te informeren. Wat is het risico, hoe moet je het doen om de rat te bestrijden. Ramadhin denkt niet dat een klopjacht openen op de rat effectief zal zijn. Ramadhin vindt dat informatie belangrijk is. De mensen moeten geïnformeerd worden over hoe zij het contact met de uitwerpselen van de rat kunnen voorkomen. De rijstrat komt overal voor, vooral in gebieden waar er overstroming is. Belangrijk vindt de bewindsman, dat de mensen het contact met de uitwerpselen van de rijstrat moeten zien te vermijden, zich zoveel mogelijk proberen te beschermen, door geregeld de handen te wassen en de broedplaatsen op te ruimen. De eerste symptomen van de ziekte van Weil zijn koorts en koude rillingen, spierpijn, misselijkheid en braken, hoofdpijn en dalende bloeddruk. Ongeveer vier dagen na het verschijnen van de eerste symptomen, kun je last krijgen van geelzucht door leverontsteking. Bloedingen uit de slijmvliezen van neus, mond en ogen kunnen dan ook optreden. Ook huidbloedingen zijn mogelijk. Je urine zal bloed bevatten door de aantasting van je nieren. De incubatieperiode is ongeveer een maand.