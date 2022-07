Caricomleiders: ‘Gezondheidszorg en gezondheidsprogramma’s herstructureren door tijdens pandemie geleerde lessen’

De regeringsleiders van de Caricom blikken tevreden terug op de onlangs gehouden staatshoofdenvergadering. Tijdens de 43ste staatshoofdenvergadering, zijn er tal besluiten genomen, die praktisch uitgevoerd moeten worden om de regio beter te ontwikkelen. De regeringsleiders erkennen dat COVID-19 nog steeds een pandemie blijft, en dat er in de hele regio nog steeds een aanzienlijk aantal gevallen wordt gemeld.

Zij onderstrepen ook, dat de impact van COVID-19 heeft aangetoond, dat naarmate landen vooruitgang boeken in de richting van herstel en veerkracht, een integrale benadering van de overheid en de samenleving nodig was, waarin maatregelen op het gebied van de volksgezondheid en programma’s voor economisch herstel, zorgvuldig in evenwicht waren.

De regeringsleiders stellen daarom, dat er nog steeds maatregelen genomen moeten worden, om de impact van COVID-19, te verminderen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de incidentie van Long-COVID. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van chronische ziekten en beperkingen die de gezondheidssector, met inbegrip van zijn beroepsbevolking, in gevaar brengen.

De gezondheidssector gaat volgens de regeringsleiders momenteel richting herstel. Toch onderstrepen de leiders, dat we de sector niet zo moeten laten. Ze stellen, dat we de sector moeten helpen herstellen. ‘’Naarmate de gezondheidssector na COVID-19 op weg is naar herstel, is dit een kans om hem en volksgezondheidsprogramma’s te herstructureren met behulp van de lessen die tijdens de pandemie zijn geleerd en te reageren op opnieuw opduikende en nieuwe ziekten, die pandemieën kunnen veroorzaken‘’, aldus een gezamenlijke verklaring van de Caricom.

Regeringsleiders drongen er bij de multilaterale financiële instellingen op aan, de dringende behoefte aan hulp te erkennen. Aangezien dit van cruciaal belang is voor de lidstaten om de sociale vangnetten te versterken, in een context waarin de budgettaire ruimte is gedecimeerd door de steun aan de burgers, ondanks de economische daling veroorzaakt door de COVID 19-pandemie.

De steun is belangrijk, omdat een aanzienlijk aantal mensen in de regio echt lijdt en ontberingen heeft ervaren van de Covid-pandemie. De leiders betreuren het verlies van persoonlijke schooltijd en de impact ervan op de onderwijsprestaties en algemene ontwikkeling van leerlingen in de Gemeenschap. Regeringsleiders benadrukten ook de verantwoordelijkheid van het individueel gedrag, het blijven vaccineren, versterkte gezondheidsstelsels en voortdurende en verhoogde waakzaamheid, zijn allemaal essentiële factoren, om met succes door deze huidige fase van de pandemie te komen.