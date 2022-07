CFATF aanbevelingen binnen bepaalde tijdslijn oplossen

Suriname is onlangs door een delegatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) bezocht. Deze delegatie van CFATF heeft naar aanleiding van haar bezoek in de periode van 28 februari – 11 maart 2022 een rapport uitgebracht met 40 aanbevelingen, hoe ons systeem versterkt kan worden in een AML/CFT systeem naar aanleiding van het eerder uitgebrachte National Risk Assessment (NRA) document. Tijdens deze evaluatieronde werden op basis van de uitvoering en de effectiviteit wet- en regelgeving en de toepassing van het reeds eerder uitgebrachte NRA rapport een reeks aanbevelingen gedaan. In het rapport is er een samenvatting geproduceerd over de AML/CFT richtlijnen die Suriname in “place” zou moeten hebben vanaf het bezoek. Met deze 40 aanbevelingen van de CFATF, moet Suriname er alles aan doen te voorkomen dat wij op de zwarte lijst komen. Volgens financieel deskundigen kan Suriname het risico lopen, geblacklist te worden, want Suriname heeft volgens CFATF regels geen Virtual Asset Service Providers (VASPs), omdat er geen raamwerk is voor licenties en regelgeving om criminaliteit, tegen te gaan. Hierdoor kan illegaliteit de economie betreden en de risico’s kunnen niet worden gemonitord. De evaluatie van de CFATF heeft naar verluidt diverse tekortkomingen/gaps aan het licht gebracht.

Suriname zal deze lijst met aanbevelingen moeten aanpakken en binnen een bepaalde tijdslijn oplossen. Tijdens deze zgn. Follow up procedure, zal ons land hard moeten werken aan het bevorderen van de effectiviteit in de toepassing en handhaving van compliance richtlijnen. Voorts vernemen wij dat indien wij ons niet hieraan committeren wij erg moeilijke tijden tegemoet zullen gaan met een steeds toenemende isolatie van Suriname in mondiale stelsels en systemen.

Hoge compliance standaarden

De impact van de NRA en de Mutual Evaluation van de CFATF, op de economie van Suriname is vaker besproken door economen en verschillende financieel deskundigen. Econoom en oud- bankier Jim Bousaid, had dit onderwerp breedvoerig besproken op de tweede editie van het Nationaal Compliance Congres en zei, dat hoge compliance standaarden een belangrijk onderdeel zijn van een gezond ondernemingsklimaat, en goed geordende samenleving. Volgens hem zijn er helaas ook personen die zich niet wensen te houden aan de wet- en regelgeving, die gelden in de samenleving, waardoor deze wordt bedreigd en ondermijnd, hetgeen onacceptabel is. “Daarom moeten regels worden gehandhaafd, waarop moet worden toegezien door toezichthouders/handhavers en in geval van overtreding, moeten er sancties worden opgelegd”, stelde de econoom.

Compliance is de vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving op verschillende gebieden en op verschillende niveaus van de samenleving door diverse actoren – zowel personen als rechtspersonen – in de maatschappij. Daarbij is er ook wet- en regelgeving, aanwezig in Suriname m.b.t. het tegengaan van money laundering en terrorismefinanciering. Ook hier zijn er toezichthouders, handhavers en sancties bij overtredingen. Periodiek wordt ook door de CFATF een mutual-evaluation gedaan teneinde mogelijke risico’s en gaps te identificeren en deze weg te werken. Verder heeft de econoom bevestigd, dat de NRA diverse tekortkomingen heeft geïdentificeerd in regelgeving en handhaving ter voorkoming, detectering, onderzoek en vervolging van criminele activiteiten op verschillende niveau’s van de samenleving, zowel bij de overheid als in de particuliere sector. De NRA heeft toen al veel informatie opgeleverd en er zijn ook in dat rapport aanbevelingen gedaan voor het versterken van het AML/CFT regiem in Suriname.