CARICOM-voorzitterschap, heeft enorme voordelen voor ons land

Landbouwsector moet structureel worden aangepakt

Ambassadeur Manorma Soekhnandan, heeft in het radioprogramma ABC-actueel verklaard, dat het CARICOM -voorzitterschap speciaal en enorm van belang is voor Suriname. Gezien het feit dat president Chandrikapersad Santokhi voor de komende maanden voorzitter is van de CARICOM, heeft dat enorme voordelen voor ons land. Soekhnandan is van mening dat bij de opstap als Caricom-voorzitter, de president een extra stempel kan drukken, over wat er gebeurt binnen de Caraibische gemeenschap, maar in het bijzonder de gevolgen die dit voorzitterschap heeft voor ons eigen land.

“Als er wordt gekeken naar het portfolio van de president, op het gebied van jeugd, cultuur, gender, sport, gemeenschapsontwikkeling , en een heel belangrijke is vooral het industrieel beleid, met het oog op de olie & gas ontwikkelingen in Suriname, maar ook in de andere landen.

Zoals Trinidad, Guyana, Grenada en Barbados, dit legt extra de nadruk op wat Suriname zal initiëren”, aldus Soekhnandan.

Volgens Soekhnandan heeft de president tijdens de Youth summit, aan de jeugd in de Caricom een initiële plek gegeven van 10 hectare land om in Suriname te komen investeren op het gebied van de Landbouw. Maar alvorens deze investering plaatsvindt, moet er gewerkt worden aan onze regelgeving, voordat de personen van youth Caricom komen, zodat het gestructureerd eraan toe kan gaan. Volgens de ambassadeur is het van essentieel belang, dat wij in Suriname gestructureerd werken. Er zijn op het gebied van de voedselvoorziening veel kansen voor ons land. Echter is er veel werk aan de winkel voordat Suriname zich de voedselschuur van het Caraibisch gebied kan noemen, zegt Soekhnandan. “Om te beginnen moeten wij ervoor zorgen, dat we op een structurele basis de landbouwgewassen, en ons water aan die entiteiten structureel kunnen afleveren. De landbouwsector moet niet seizoen gebonden zijn, maar de levering van goederen moet continu gegarandeerd zijn”,aldus Soekhnandan.