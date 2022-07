Verkiezingsbelofte nakomen: ABOP zou eigen fractie kunnen vormen

VHP-fractieleider in DNA Asis Gajadien, deelde gisteren in het radioprogramma ABC actueel mee, dat hij ook verrast is met de mededeling dat ABOP een eigen fractie binnen DNA wenst te vormen, en zegt dat de regeringscoalitie haar verkiezingsbelofte moet nakomen. Gajadien zei, dat als ABOP een eigen fractie zou willen vormen, het mogelijk is.

“Wij van de VHP hebben ook naar die samenleving toe, zeker een aantal beloften niet alleen kunnen nakomen, maar om de situatie in het land gezond te maken, zullen wij er alles aan doen, corruptie te bestrijden.”

Volgens Gajadien is er gezegd dat de coalitie in staat is en voortgaat met het regeerbeleid, dat is uitgezet, en zegt dat als zaken niet goed zijn en niet van pas komen met wat de samenleving beloofd is, corruptie toch zal worden bestreden.

“Er zijn evaluatiemomenten waar we misschien meer moeten gaan inbouwen, daar sta ik helemaal open voor en, om ervoor te zorgen, dat zaken recht getrokken worden”., aldus Gajadien.

Precies hoe de vice president dat heeft geformuleerd en heeft aangegeven, dat er op een bepaald moment uitspraken op een verkeerde wijze naar voren zijn gebracht, door de fractieleider van ABOP. Gajadien is van mening, dat wij als regering, ons zullen moeten houden aan wat wij de samenleving hebben voorgehouden. Dat moet onze grond zijn waarop wij verder zullen moeten werken.