FATF: ‘CBvS houdt onvoldoende toezicht op pensioenfondsen’

Suriname heeft volgens het onlangs uitgebracht rapport van de Financial Action Task Force (FATF) geen Virtual Asset Service Providers (VASPs), omdat er geen raamwerk is voor licenties en regelgeving om criminaliteit tegen te gaan. Hierdoor kan illegaliteit de economie betreden en de risico’s kunnen niet worden gemonitord. Alle financiële instellingen en bepaalde Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBP) hebben een beleid gebaseerd op Customer Due Diligence (CDD) en maatregelen voor het bijhouden van gegevens van klanten waarmee zij zaken doen. Sommige financiële instellingen en DNFBP’s hebben volgens FATF inadequate CDD-maatregelen met betrekking tot de identificatie en verificatie van hun klanten. Ook verzuimen bepaalde financiële instellingen PEP’s (politically exposed person) te identificeren, om zodoende ook maatregelen te treffen met betrekking tot transacties en bankovermakingen uit hoog risico landen. “Suriname’s AML/CFT toezichthouders ( Centrale Bank van Suriname (CBvS), Financial Intelligence Unit (FIU) en de Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI)) hebben de macht niet om alle financiële instellingen en DNFBP’s te controleren op compliance met AML/CFT richtlijnen”, aldus het rapport van FATF.

Verder stelt de FATF, dat Suriname ’s financiële instellingen en DNFBP’s niet worden begeleid op compliance met financiële sanctieverplichtingen volgens internationale standaarden. De CBvS heeft recent haar risico gebaseerde raamwerk voor AML/CFT toezicht opgevoerd. Volgens FATF heeft de CBvS AML/CFT toezicht ( on & off-site) op de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen nog niet doorgevoerd.

NRA-rapport

Volgens het NRA-rapport dat vorig jaar werd uitgebracht door de regering is er vastgesteld, dat bij de pensioen- en voorzieningsfondsen het AML/CFT toezicht nog in de beginfase is en zijn er nog geen anti-money laundering (AML) en combating the financing of terrorism (CFT) inspecties uitgevoerd. Ook is geconstateerd dat het AML/CFT bewustzijn in de sector minimaal. De CBvS als toezichthouder hanteert bij haar toezichtwerkzaamheden vooralsnog moral suasion bij het teweegbrengen van gedrag- en structuurverandering bij pensioen- en voorzieningsfondsen.

Administratieve en strafrechtelijke sancties zijn nog niet van toepassing. Het Algemeen Pensioenfonds is enig in zijn soort en is per wet opgericht. Omdat er nog geen AML/CFT toezicht wordt gehouden, vindt er bij toetreders en de vergunningverlening van al opererende pensioenfondsen, thans geen toetsing plaats op nalevingscontroles inzake AML/CFT”, aldus de publieke versie van het NRA- rapport. Er zijn volgens de NRA geen specifieke voorzieningen getroffen om de integriteit aangaande AML/CFT van het personeel te monitoren en bevorderen. Ook stelt het rapport vast, dat de instellingen geen procedure aangaande AML/CFT hebben en de meeste niet voorzien zijn van een klokkenluidersregeling.

Daarbij hebben de pensioenfondsen aangegeven nooit eerder meldingen betreffende AML/CFT te hoeven doen. “Het personeel van de werknemerspensioenfondsen en het APF hebben nog geen specifieke AML/CFT trainingen gevolgd en het AML/CFT bewustzijn bevindt zich nog in de beginfase. Bij de werknemerspensioenfondsen en het APF is de compliance functie niet ingevuld. Er is geen specifiek beleid betreffende AML/CFT naleving en er vinden geen AML/CFT audits plaats. De fondsen hebben ook geen systemen voor transactie-monitoring. Bij de fondsen vindt er nog geen identificatie en registratie plaats van mogelijke ongebruikelijke of grote transacties. Ingeval de cliënt een werkgever is, betreft het bedrag aan premieafdrachten het totaal van het personeel”, aldus de NRA.

Bij resolutie van 8 augustus 2018 is de Vereniging van Pensioenfondsen in Suriname (Pensioenfederatie Suriname) opgericht. De Pensioenfederatie Suriname heeft als doel de werkzaamheid en de samenwerking van de pensioenfondsen te bevorderen en de belangen te behartigen van de pensioenfondsen bij de overheid, de toezichthouder en het bedrijfsleven in Suriname.