Gepensioneerden overheid eisen ook 17 procent verhoging

Een groep gepensioneerden uit overheidsdienst heeft tegenover de redactie haar misnoegen geuit over het uitblijven van de 17 procent verhoging die de regering heeft toegekend aan ambtenaren. Volgens de groep maakt zij er ook aanspraak op, echter zou de regering ze hebben beloofd SRD 1000 bovenop de AOV te plaatsen. Ook dit bedrag is tot op heden niet uitbetaald volgens de voormelde gepensioneerden. Volgens de groep heeft zij moeite het hoofd boven water te houden. ‘’Kijk naar de prijzen in de winkels. Wij gepensioneerden zijn letterlijk aan de haaien overgelaten”, aldus een gepensioneerde in gesprek met de krant.

De groep zegt op straat te zullen komen, indien haar belangen niet behartigd worden. ‘’Je bent als oma/opa niet eens meer in staat jouw kleinkinderen wat geld te geven. Dit is niet waarvoor wij jaren achtereen hard hebben gewerkt”, aldus de gepensioneerde. Zij eisen van de regering een toelage in de vorm van vakantiegeld. ‘’We kunnen niet meer sparen om te reizen, dan laten zij ons een toelage toekennen, zodat we op zijn minst een appeltje voor de dorst kunnen hebben”, aldus de gepensioneerde.

Het AOV bedrag is voor het laatst in 2020 verhoogd. De minister van Financiën, Armand Achaibersing, had beloofd, wederom een verhoging toe te kennen. Echter is dit tot op heden niet gebeurd.