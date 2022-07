Surinam Airways kondigt tijdelijke opschorting Amsterdam en Miami vluchten aan

Reeds geruime tijd ondervinden passagiers ongemak vanwege verstoringen in het vliegschema van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij / Surinam Airways. Surinam Airways erkent het enorm ongerief dat hierdoor veroorzaakt wordt en biedt hierbij haar welgemeende verontschuldigingen aan.

Deze ontwikkeling heeft alles te maken met de nasleep van de effecten van de COVID-19 pandemie, operationele uitdagingen als gevolg van het vooralsnog niet beschikken over een eigen vloot en tevens de verdubbeling van de brandstofprijs in de afgelopen drie maanden. Aldus is fundamentele interventie vereist. Intussen is het reorganisatieproces welke moet leiden tot gezondmaking van de bedrijfsvoering, ingesteld, welke in de loop van de komende weken vaste vorm zal aannemen.

Wij zijn genoodzaakt enkele vluchten op de trajecten tussen Paramaribo en Amsterdam v.v. en Paramaribo en Miami via Guyana v.v. te annuleren.

Op het traject Paramaribo – Amsterdam v.v. betreft dit uitsluitend de vluchten gescheduled op 8, 9, 10, 13, 15, 16 en 17 juli 2022.

Op het traject Paramaribo – Miami via Georgetown v.v. betreft dit uitsluitend de vluchten gescheduled op 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 juli 2022 en 2 augustus 2022.

In de tussentijd wordt hard gewerkt aan een passende en duurzame oplossing voor alle getroffen passagiers, waarbij de volgende extra voorzieningen beschikbaar zijn:

Compensatie vouchers

Kosteloos omboeken naar een andere datum

En/of een voucher voor de aanschafwaarde van het ticket geldig voor (2) jaar

In bijgesloten diagram zijn schematisch weergegeven de keuzemogelijkheden die van toepassing zijn op de getroffen passagiers.

De regionale passagiersvluchten van en naar Curaçao en Aruba en de cargo-operatie van en naar Miami worden conform vliegschema uitgevoerd. Surinam Airways betreurt de huidige situatie en zal geen inspanning binnen haar mogelijkheden sparen om het ontstane ongerief tot een minimum te beperken.