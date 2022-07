Weg naar Langa Tabiki gebarricadeerd door boze houthakkers

De districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie heeft gisteren tegenover ABC-actueel verklaard, dat er sinds maandag barricades zijn opgeworpen door een vereniging van houthakkers, die houtkapwerkzaamheden verrichten in de nabijheid van de weg naar Langatabiki en Patamacca.

De houthakkers hebben de districtscommissaris voorgehouden, dat ze 1 jaar contract lopend van 24 april 2022 jongstleden tot en met 24 april 2023 hebben ondertekend op het Ministerie van Grondbeleid- en Bosbeheer om hun houtkapwerkzaamheden ongestoord uit te kunnen voeren. De houthakkers vertelde dat ze plotseling een brief van het Openbaar Ministerie hebben ontvangen waarin ze gesommeerd worden onmiddellijk de houtkapwerkzaamheden die verricht worden in het Langatabiki en Patamacca gebied, gelijk te stoppen. Degenen die geen gehoor geven aan deze sommering gearresteerd zullen worden.

Volgens Dominie, is dit de reden waarom de houthakkers verhit zijn en de weg hebben gebarricadeerd. “ Als er een contract is getekend en het halverwege wordt beëindigd is dat het volste recht van de overheid alles stop te zetten, als zaken niet volgens de regels toegaan, maar er moet goed gecommuniceerd worden met de belanghebbenden en dat ze eerst de ruimte moeten krijgen hun werkzaamheden af te ronden, bijvoorbeeld door: de houtblokken die ze op de weg hebben liggen, weg te halen en verkopen. De houthakkers hebben ook verplichtingen die ze moeten nakomen, dus er moesten eerst goede afspraken gemaakt worden, alvorens tot een besluit te komen, de werkzaamheden van de houthakkers onmiddellijk te stoppen. “

Dominie zegt, dat er gewerkt wordt aan een oplossing.