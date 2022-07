NOG STEEDS NIETS AAN DE HAND?

Je moet wel doelbewust willen blijven leven in ontkenning, terwijl de feiten steeds duidelijker worden. We hebben het dan over het toenemend aantal Covid-19 besmettingen in ons land, waarbij er op weekbasis zeker 5 personen bezwijken aan deze virale infectie, en de ziekenhuizen steeds meer en overwegend niet gevaccineerde besmette personen moeten opnemen en nu ook de Intensive Care afdelingen meer mensen dienen te accommoderen. Volksgezondheid is op de hoogte van de toename al zegt het dat de zaak nog niet alarmerend is en nauwlettend wordt gevolgd. Maar wie het internationale nieuws volgt, ziet dat men bijvoorbeeld in Nederland al de nodige voorzorgsmaatregelen neemt, omdat met het aanbreken van de herfst en winter, de besmettingen zullen oplopen en men de eerstelijnszorg niet wederom in groot gevaar wenst te brengen. Wie de ontwikkelingen op Covid-19 gebied in ons buurland Brazilië weet te volgen, ziet dat er elke dag zeker 30.000 nieuwe Covid-19 besmettingen zijn en dat ofschoon men fors blijft vaccineren, er toch nog honderden dagelijks sterven aan Covid-19 en zijn varianten. Daar kunnen nu volwassenen gewoon een derde prik halen en mogen seniorenburgers zelfs hun vierde vaccin halen. Ook uit Frankrijk werd gemeld, dat Covid -19 aldaar wederom heel wat slachtoffers maakt en dat daar de apenpokken ook veel bezorgdheid tot gevolg heeft. Maar hier doen we alsof er niets aan de hand is en alsof Covid-19, en zijn varianten, hier nooit is gearriveerd, laatstaan nog aanwezig is. Men kijkt heel bewust de andere kant op en wenst voort te gaan in ontkenning. Onze gezondheidsautoriteiten geven aan dat er nog wat vaccins beschikbaar zijn en dat degenen die behoefte hebben aan een vaccinatie, die alsnog kunnen halen. Geen grootschalige campagnes meer, want die zouden niet echt nodig zijn gezien de huidige toestand. Maar men vergeet dat de pandemie nog niet achter de rug is en dat de WHO ook steevast aangeeft, dat Covid -19 en zijn varianten nog steeds aanwezig zijn in de meeste landen en zeker ook op ons halfrond. Het ministerie van Volksgezondheid doet er dan ook goed aan, wederom en regelmatig de bevolking van de nodige informatie te voorzien en de zaak zeker niet zo blauw blauw te laten, want daar is die te ernstig voor. Als er wekelijks zeker 5 mensen bezwijken aan een Covid-19 infectie, dan zijn dat er 260 op jaarbasis. Deze cijfers maken dat we de situatie niet met een korreltje zout mogen nemen. Ook heeft Volksgezondheid meegedeeld, dat we een voorraad Pfizer vaccins in huis hebben en dat die de komende maand vervalt. En wat gebeurt er als we na augustus ineens weer te maken krijgen met een zesde besmettingsgolf? Gaan we dan weer moord en brand schreeuwen en ons handje ophouden voor hulp uit het buitenland? Laten we hopen dat het niet zover komt , want telkenmale als er iets fout gaat in dit land, roepen we om hulp van de buitenwacht. We moeten eens een keer ervoor gaan zorgen dat we onze eigen zaken op orde hebben, en niet steeds schaamteloos verzoekjes moeten doen aan buitenlandse mogendheden en /of organisaties.