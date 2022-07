Mathoera staat open voor bond binnen Defensie

De minister van Defensie, Krishna Mathoera, zei onlangs tegenover een lokaal medium niet tegen een bond binnen het ministerie van Defensie te zijn. Volgens haar gaat het erom dat belangen van de onder het vallende ministerie worden behartigd. Dit zei de minister naar aanleiding van berichten dat er binnen het ministerie een bond genaamd ‘De Belangen Behartiging Vakbond Suriname’ is opgericht. De bond wordt volgens berichten geleid door korporaal Gary Perk. Echter geeft Mathoera aan zelf nog geen officiële berichten te hebben ontvangen.

“Ik heb ook de statuten nog niet gelezen en kan er daarom niet veel over zeggen”, aldus de minister. Volgens Mathoera is het ministerie niet van haar, maar van een ieder. Hiermee beklemtoonde ze dat een ieder het recht heeft bij te dragen aan de professionaliteit, motivatie en inspiratie van de organisatie. Volgens haar wordt er met man en macht gewerkt, om de belangen van de groep die in de afgelopen jaren een achterstand heeft opgelopen, te behartigen. De vakbond voor het leger is een beschaafde vereniging, waarin er fundamentele erkenning is voor al zijn leden. Deze vakbond, zal zich met hart en ziel inzetten voor de collectieve en individuele belangen van de leden. De bond maakt zich sterk voor de belangen van militairen en ex-militairen die zich inzetten en hebben ingezet voor de nationale veiligheid.