Toekomstige exploitatie van olie is niet unaniem

Zou de kust van de Guyana’s, in Zuid-Amerika, het nieuwe eldorado voor zwart goud kunnen zijn? In Guyana begon de oliewinning in 2020. Maar in buurland Suriname is het vooruitzicht om olie te winnen niet unaniem. Zou kunnen worden? Exploratiewerkzaamheden op zee, voornamelijk uitgevoerd door TotalEnergies, hebben al voldoende reserves aangetoond om de exploitatie tegen 2025 te starten. Een zegen voor de Surinaamse economie, die in grote moeilijkheden verkeert? René Artist is hoofd van de afdeling geologie van de Universiteit van Suriname. “Op dit moment kijkt iedereen naar olieproductie, omdat Suriname grote economische problemen heeft. We hebben veel schulden en we moeten de miljarden dollars terugbetalen aan degenen die ons dit geld hebben geleend”, legt hij uit.

De hoop van sommigen

Suriname, heeft een lange geschiedenis in het exploiteren van haar natuurlijke hulpbronnen: het tijdperk van slavenplantages maakte plaats voor de winning van bauxiet, goud en hout, zonder dat de 600.000 inwoners van het land er echt van profiteren.

Jerome Egger kent de geschiedenis van zijn land goed, hij doceert het aan de Universiteit van Suriname. Deze keer wil hij optimistisch zijn. “We hopen dat onze politici wat slimmer zullen zijn en dat de investering in het land als geheel en in de mensen als geheel zo wordt gedaan dat we in de toekomst de ontwikkeling van het land kunnen voortzetten, ook wanneer olie en gas opraken”, hoopt hij.

De zorg van anderen

Maar waar sommigen een economische kans zien, maken anderen zich zorgen over deze toekomstige olie-exploitatie. “De zee is heel dichtbij, er is maar een kleine kleidijk en die is op dit moment niet sterk genoeg om het water vast te houden”, legt Erlan Sleur uit, een Surinaamse milieuactivist. “Dan stijgt de zeespiegel, heel Paramaribo en de kustzone staan ​​onder water.

Het IPCC heeft Suriname ingedeeld bij de landen met een hoog risico op zeespiegelstijging. De hele kustlijn en de hoofdstad worden bedreigd met onderdompeling. Erlan Sleur kan niet nalaten te denken dat Surinaamse olie zal bijdragen aan de opwarming van de aarde. “Voor mij is dit een grote zorg”, zei de milieuactivist. “Dit alles wetende, vind ik het gewoon onverantwoord van mijn regering, maar ook van al die rijke landen die hun multinationals sturen.

Bron: www.rfi.fr