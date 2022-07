‘43ste Caricom staatshoofdenvergadering was vruchtbaar’

De 43ste Caricom staatshoofdenvergadering is gisteren afgesloten. De sprekers stellen, dat de conferentie vruchtbaar was.

Volgens de verschillende sprekers zijn er tal van besluiten uit de conferentie voortgevloeid, alleen moeten deze besluiten nog praktisch worden uitgevoerd. Een van de plannen die de Caricom voorop stelt, is dat zij in 2025, 25 procent minder aan voeding wil importeren. Dit, omdat er op de vergadering steeds is gepleit voor een beter goederenverkeer, zowel via lucht als zee, tussen lidlanden. De Caricom wil in een regionaal agrarisch plan investeren, dat de voedselimport moet vervangen. Echter is er verder niet veel hierover uitgelegd.

Op de conferentie is duidelijk naar voren gebracht, dat de Caricom zich wil richten op het verhogen van de voedselproductie.

De staatshoofden willen zich de komende periode buigen over enkele brandende punten, die verbeterd moeten worden. Zo wil de Caricom de verbinding tussen de lidlanden beter maken. Met andere woorden, is er binnen drie dagen breedvoerig gesproken over het verwijderen van barrières die de handel tussen lidlanden onderling, belemmeren.

door Orsilia Dinge