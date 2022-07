Waarschuwing betreffende kiesstelsel staatsrechtelijk onacceptabel

Brunswijk zal zich moeten houden aan eventuele wetswijziging

De uitspraken die door vice president Ronny Brunswijk zijn gemaakt, omtrent de kwestie wijziging van het kiesstelsel, zijn door veel personen in de samenleving afgekeurd. Onlangs heeft Brunswijk, advocaat Serena Essed en het Constitutioneel Hof gewaarschuwd, niet aan het kiesstelsel te komen. “De vice president gedraagt zich in zijn gedrevenheid ons uit te leggen, dat ABOP weer zal komen in de regering als een soort ongeleid projectiel in onze rechtsorde”, aldus mr. Armand van der San. Volgens Van der San heeft Brunswijk een concrete bedreiging gemaakt naar advocaat Essed, en het Constitutioneel Hof, nadat zij een verzoekschrift aan het Constitutioneel Hof heeft gericht. Uit de uitlatingen van de vice president heeft Van der San kunnen opmaken dat Brunswijk ervan uitging dat het om een wetswijziging gaat, terwijl een toetsing nog niet naar wetswijziging leidt. Vervolgens is de vice president, ook onderdeel van de wetgeving, samen met De Nationale Assamblee(DNA). Jurist Hugo Essed, zegt dat de bedreigingen van de vice president, op een partij bijeenkomst naar de leden van het Constitutioneel Hof toe staatsrechtelijk onacceptabel is. Ofschoon Brunswijk voorzitter van ABOP is, is hij staatsrechtelijk vice president van de Republiek Suriname. Essed benadrukt dat Brunswijk zich zal moeten houden, aan wat het Constitutioneel Hof uiteindelijk zal beslissen.

Wanneer de wetgever aan de hand van de meerderheid de wet wijzigt, zal Brunswijk zich ook daaraan moeten houden. Volgens Essed zou het een staatsrechtelijke onmogelijkheid zijn, indien de vice president zich niet houdt aan de wetswijziging.”Naar alle duidelijkheid ben ik ervan overtuigd, dat het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), het Nationaal Leger (NL) en het Korps Politie Suriname (KPS) loyaal zijn aan het wettig gezag en in staat zijn calamiteiten het hoofd te bieden. Ten slotte zeg ik aan de president if joe kwiki worong, yu sa miti aboma”, aldus Essed.