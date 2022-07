Van Samson: ‘Geen perceel op Sabaku-project gekregen’

VHP-parlementariër Cedric van Samson, was recentelijk te gast in het radioprogramma Stanvaste. Geruchten gaan al geruime tijd dat Van Samson ook percelen in het Sabaku-project toegewezen heeft gekregen. Van Samson ontkrachtte deze geruchten met klem, en stelde dat hij al over een perceel beschikt sinds zijn negentiende en de kavels van het Sabaku-project aan mensen gegeven moeten worden die het werkelijk nodig hebben.

‘’Nu wil iedereen plotseling over corruptie en alles praten, maar wie waren de DNA-leden die het verhaal over het Sabaku-project aan het licht hebben gebracht”, aldus Van Samson.

De parlementariër vertelde, dat het in bezit nemen van kavels, zich in het jaar 2021 ook heeft afgespeeld, waarbij ook het Dalian-project werd geoccupeerd. Volgens Van Samson behoorde het Sabaku-project toen nog aan het pensioenfonds van Staatsolie en aan de Surinaamse Lucht-vaartmaatschappij (SLM). Van Samson zegt, dat de president al eerder heeft aangegeven, dat er juridisch een paar zaken in orde gemaakt moesten worden, alvorens men over zou kunnen gaan tot het verkavelen of verdelen van het Sabaku-project. “Wij wachten op een besluit van de president, of hij de stukken in orde heeft gemaakt”, zei Van Samson.

Van Samson is van mening dat wanneer iemand voor bebouwing en bewoning een perceel heeft aangevraagd, dat er werkelijk wordt gebouwd en dat er ook mensen daar kunnen wonen. Om het project leefbaar te maken moeten er niet alleen kavels uitgegeven worden, maar er moeten ook randvoorwaarden aanwezig zijn, bijvoorbeeld elektriciteit, gezond drinkwater, veiligheid, scholen en gezondheidscentra.