Barbados en Suriname willen op verschillende gebieden economische kansen benutten

In de afgelopen dagen heeft Barbados nieuwe overeenkomsten getekend met twee van zijn CARICOM-buren, die voorzien in verbeterde samenwerking tussen de regeringen en het benutten van kansen op verschillende gebieden van economische activiteit voor hun mensen. De overeenkomst voor een Strategisch Dialoog- en Samenwerkingsplatform tussen Barbados en Suriname werd maandagavond ondertekend door premier Mia Amor Mottley en president Chandrikapersad Santokhi in het Presidentieel Paleis, terwijl de Barbados/ Guyana-overeenkomst werd ondertekend tijdens een van de besprekingen tijdens de 43e reguliere vergadering van de CARICOM-regeringsleiders. In reactie op de belofte van president Santokhi, dat zijn regering ervoor zal zorgen dat de mensen van beide landen maximaal profijt hebben van deze overeenkomst, zei Mottley: “De waarheid is dat we al een inhoudelijke betrokkenheid tussen onze privésectoren hebben gezien. We hebben inhoudelijke betrokkenheid gezien bij gewone mensen in de sport en op andere gebieden. We zien ook een zeer sterke relatie met de overheid en de bevolking van Suriname, omdat we vinden dat we de plicht hebben om samen te werken met mensen in onze buurt. Volgens Mottley zijn beide landen in de afgelopen jaren op dit punt gekomen om te zeggen dat er geen barrière meer mag zijn. “Suriname is een grote speler in de visserij. Suriname is de locatie van CAHFSA, die verantwoordelijk is voor de regulering van sanitaire en fytosanitaire maatregelen binnen onze gemeenschap. Als we onze handel in voedsel willen uitbreiden, als we voedselzekerheid willen hebben, zal CAHFSA een cruciale rol spelen om ons in staat te stellen dit te doen.”