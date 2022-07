Belfort haalt flink uit naar Brunswijk in televisieprogramma

Abop-parlementariër Edward Belfort heeft gisteren in zijn programma Sranan Tide Na Dey op Apintie Televisie flink uitgehaald naar de vicepresident en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk. Belfort vindt de uitspraken van Brunswijk tegen het Constitutioneel Hof en advocaat Serena Essed over wijziging van het kiesstelsel niet kunnen. Hij vraagt zich af hoe de vicepresident zal doen als men besluit aangifte te doen, omdat Brunswijk in dit geval openlijk heeft bedreigd. Hij zou ook niet kunnen schuilen achter het argument ‘podiumtaal’. Belfort zei dat Serena Essed niet verkeerd heeft gehandeld, omdat het haar democratisch recht is om te vragen dat het kiesstelsel gewijzigd wordt.

“Jij moet je onderwerpen aan democratie vicepresident. Als je dat niet kan dan heb je een probleem. We willen niet wonen in een dictatuur of autocratie. We zijn al uit die sfeer gekomen. Suriname wil niet terug in een dictatuur. We leven in een democratie, maar we zien bepaalde gedragingen waarbij het die richting opgaat. Het is een schande als je in een partij bent en telkens dingen moet horen die niet goed zijn en het is uiteraard de voorzitter van de partij die de dingen uithaalt”, merkte Belfort op.

Hij bracht in herinnering het geval van journalist Jason Pinas. Belfort zei dat er mensen rond Brunswijk zijn die hem altijd gelijk geven als hij iets doet, omdat ze geld van hem krijgen. “Geld is niet alles. Verkoop je ziel niet om geld. Als iets niet goed is, moet je het zeggen al wordt die man boos. Adelheid eist verplichting. Als je in de top bent moet je je kunnen gedragen”, stelde Belfort. Hij maakte duidelijk kenbaar dat hij in 2025 niet meer met Abop zaken zal doen. Brunswijk is volgens hem te ver gegaan om de democratie te bedreigen. “Abraham Lincoln zei eens als je het karakter van een mens wil kennen, geef hem macht. De vp heeft nu macht nu zien we wat er gebeurt. Het is niet goed”, haalde Belfort aan.

Hij vroeg zich af of het volk dit wil. Hij riep het volk en vooral de marrons op zich niet te laten ophitsen door op straat te gaan als het kiesstelsel gewijzigd wordt. Belfort zei dat het geen probleem is van het volk, omdat Abop alleen het eigen belang zoekt. “Als het kiesstelsel moet veranderen moet de discussie in DNA gevoerd worden. Dat is geen probleem van het volk. In feite moeten we niet alleen het kiesstelsel wijzigen, maar ook ervoor zorgen dat de president en vicepresident rechtstreeks door het volk worden gekozen. Dan hoef je geen parlementariërs te kiezen die op hun beurt de president gaan kiezen. Democratie wil zeggen dat het volk bepaalt”, aldus Belfort.