Bouva over Sabaku project: ‘Geen enkel lid vorige regering heeft een perceel gekregen’

Onlangs is er veel ophef ontstaan over de onthulling dat vrienden en familieleden van regeringsfunctionarissen bouwkavels gekregen hebben in het Sabaku-project te Morgenstond (Paramaribo-Noord). Melvin Bouva, NDP-parlementariër verklaarde recentelijk in het programma van Trishul Broadcasting Network (TBN), dat deze zaak heel zorgwekkend is voor andere belanghebben, die voor een perceel geregistreerd hebben, maar trek niet in aanmerking zijn gekomen. “Deze regering is inmiddels bekend voor het ‘friends en family beleid’. Dat hebben we al meerdere malen geconstateerd. Het is heel zorgwekkend, omdat de wet aangeeft, dat een ieder recht heeft op maar één perceel”, aldus Bouva.

Hij vertelde dat het Sabaku project ontwikkeld is in de periode van het kabinet Bouterse. Het Sabaku project werd gecreëerd om mensen in nood te voorzien van percelen, die het zich niet kunnen permitteren. “Politiek is een belangenspel, waarbij de belangen van het volk gediend moeten worden. We kunnen met trots zeggen, dat enkele Surinamers tussen 2015 en 2020, wél voorzien zijn van een stuk grond”, stelde Bouva. Volgens Bouva heeft geen enkel lid van de vorige regering, met name de Nationale Democratische Partij (NDP) een stuk perceel gekregen. Bouva benadrukte, dat de huidige regering juist het tegenovergestelde doet door zijn eigen mensen van kavels te voorzien. Bouva is er zeker van, dat ongeveer 95% van de bevolking echt een perceel nodig heeft, maar het vanwege de handelingen van de huidige regering het niet zullen krij-gen.

Bouva zei dat uit de vorige projecten, met name op het Altona’s Village project, het Hannaslust project en een aantal verkavelingsprojecten er geconstateerd is, dat enkele prominenten in aanmerking zijn gekomen voor een perceel. Deze mensen hebben volgens Bouva een aantal terreinen gehad onder verschillende stichtingen. Bouva is er zeker van, dat als Pertjajah Luhur (PL), en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) en de Verenigde Hervormings Partij (VHP) een regering zouden vormen, ze ook dezelfde methode zouden toepassen.

Bouva dringt mensen op aan na de perikelen van het Sabaku-project, het project zo goed als mogelijk klaar te maken om nog anderen percelen te kunnen verstrekken. Dit zodat geregistreerde burgers nog voorzien kunnen worden van een stuk grond. “De bestuurder moet er alles aan doen, de papieren van mensen die geregistreerd hebben, en die nu al zo lang wachten, in orde te maken, in plaats van met mooie woorden te komen”, aldus Bouva.