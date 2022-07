Binda: ‘Duidelijke afspraken met ABOP over wijzigen kiesregeling’

De VHP-parlementariër Sham Binda, vindt de uitspraken van vicepresident Ronnie Brunswijk, inzake wijziging van de kiesregeling vreemd. Dit zei hij gisteren tegenover een lokaal medium. Brunswijk heeft onlangs duidelijk gemaakt, dat ABOP zal protesteren indien de kiesregeling gewijzigd wordt. Brunswijk zei, geen voorstander te zijn van een eventuele wijziging. Ook vindt Brunswijk, dat er mensen zijn die plotseling moeite hebben met het huidige kiesstelsel. De vicepresident waarschuwde ook het Constitutioneel Hof het verzoekschrift inzake het toetsen van de huidige de kiesregeling, dat eerder dit jaar door advocaat Serena Muntslag-Essed was ingediend, niet te behandelen. Volgens Binda is het wel noodzakelijk, dat de kiesregeling gewijzigd wordt, omdat er nu sprake is van een ongelijke zetelverdeling. Zo zegt hij, dat de NPS bijvoorbeeld veel meer stemmen dan ABOP heeft behaald, maar is dit niet te merken in de zetelverdeling. ‘’We moeten het districten-systeem afschaffen en overstappen naar evenredigheid, zodat elke stem, evenveel gewicht heeft. Ik geloof ook, dat we misschien moeten gaan naar een systeem, waarbij de president rechtstreeks gekozen wordt. En niet meer vanuit een politieke partij.‘’

Binda vindt het initiatief van Muntslag-Essed geweldig, en stelt dat we meer van zulke burgers nodig hebben voor een duurzame ontwikkeling van het land. ‘’We hebben meer van dit soort mensen nodig, omdat zij als deskundige ingezien heeft, dat er fouten gemaakt zijn. Dus deponeert ze meteen een verzoek met de bedoeling dat er een verandering moet komen en daarmee komen we vooruit. Als we naar de gewenste toekomst willen gaan, is het belangrijk, dat de wetgevende macht het land goed ordent en conform de wetten moet handelen. Indien er fouten zijn dan moeten die ook besproken worden‘’, aldus Binda.

Daarnaast vindt Binda het heel erg dat de coalitiepartner, ABOP, niet zal meewerken aan het wijzigen van het kies-stelsel. Volgens Binda zijn er duidelijke afspraken met ABOP gemaakt, dat het kiesstelsel geëvalueerd zou moeten worden en indien nodig een wijziging ondergaan.