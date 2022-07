Ambassadeur van Finland brengt beleefdheidsbezoek aan minister Kuldipsingh

De ambassadeur van Finland, Pertti Ikonen, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ). De aandacht werd gelegd op Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) en verbeteringen in de technologie van Suriname. Het beleefdheidsbezoek heeft op 4 juli 2022 plaatsgevonden. De minister werd bijgestaan door de directeur van Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier, en de waarnemend directeur van Ondernemerschap, Karishma Mathoera. De ambassadeur is van mening dat de bilaterale relatie tussen de twee landen, Suriname en Finland, geïntensiveerd moet worden. Finland staat bekend om zijn hoge technologischeontwikkeling. Suriname kan op deze deskundigheid een beroep doen. Verder zijn de meeste ondernemingen in Finland geprivatiseerd, wat goed is voor de economie. Ambassadeur Ikonen heeft meegedeeld dat hij ook gesprekken zal voeren met andere organisaties om projecten uit te voeren. Volgens waarnemend directeur Karishma Mathoera van Ondernemerschap zal de focus worden gelegd op KMO’s, vanwege de economische crisis. Deze ondernemingen kunnen een enorme bijdrage leveren aan het herstellen van de economie van Suriname. Minister Kuldipsingh zegt open te staan voor investeerders van Finland en dat er zal worden nagegaan in welke specifieke sectoren er geïnvesteerd kan worden.