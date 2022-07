Reactie Surinaamse Orde van Advocaten op uitspraken Brunswijk

De Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) heeft nota genomen van de uitspraken van de Vicepresident van de Republiek Suriname (VP), gedaan op 30 juni j.l. waarbij hij zijn ongenoegen uitte over een eventuele wijziging van het huidige kiesstelsel. De VP meende daarbij zich echter ook te moeten richten tot een lid van de SOVA- een advocaat op het tableau van het Hof van Justitie van Suriname- en daarnaast tot het Grondwettelijk ingestelde instituut van het Constitutioneel Hof.

De uitspraken van de VP komen erop neer dat hij zowel de advocaat die de rechtsvraag omtrent het kiesstelsel ter toetsing aan het Constitutioneel Hof heeft voorgelegd alsook het Constitutioneel Hof dat deze rechtsvraag moet beoordelen, “waarschuwt” hiermee “op te houden” omdat er anders “bruya” in de samenleving zal komen. De SOVA is van mening dat dergelijke uitspraken geen plaats hebben in de rechtstaat Suriname de onafhankelijkheid van de advocaat binnen het rechtsbestel een belangrijke hoeksteen vormt. Artikel 12 van de Wet Constitutioneel Hof geeft aan een zeer beperkt aantal personen de bevoegdheid een toetsingsverzoek voor te leggen aan het Constitutioneel Hof; de advocaat is een van de weinigen die daartoe geroepen is. Hiermee wordt onderstreept welke rol de wetgever aan de advocaat heeft toebedeeld en wat zij van de advocaat verwacht. De wetgever benadrukt hiermee de gedachtegang dat advocaten de taak hebben om – in vrijheid en onafhankelijkheid! – de rechtstaat te verdedigen door ogenschijnlijke mazen, onduidelijkheden en/of onrechtvaardigheid aan de kaak te stellen dan wel te laten toetsen.

Uitspraken zoals die gedaan zijn op 30 juni, nota bene door de Vicepresident, zetten deze onafhankelijkheid van de advocaat onder druk, terwijl op de Staat en haar functionarissen júist de plicht rust om die onafhankelijkheid te garanderen en zich daar mede voor in te spannen. De uitspraken van de VP verontrusten de SOVA ten zeerste nu zij herinneringen oproepen aan een periode in onze geschiedenis die wij op een goede manier proberen af te sluiten. Daarnaast is er wereldwijd een toename van intimidatie van en geweld tegen advocaten, alsmede een erosie van de onafhankelijkheid waarmee het beroep uitgevoerd en beleefd kan worden. Hierbij zij opgemerkt dat er internationale organisaties zijn zoals Lawyers for Lawyers, the International Bar Association en the International Commission of Jurists, evenals diverse diplomatieke missies, die dit soort zorgelijke ontwikkelingen monitoren en actief informeren naar lokale ontwikkelingen en bedreigingen. Met betrekking tot de “waarschuwing” gericht aan het Constitutio-neel Hof, wenst de SOVA nog aan te voeren dat de Grondwet van Suriname de toegang tot de onafhankelijke en onpartijdige rechter voor eenieder garandeert en inmenging in zaken aanhangig bij de rechter verbiedt. De onafhankelijkheid van het Constitutioneel Hof, is bij Grondwet bepaald. Gezagsdragers hebben een actieve taak in het bewaken van de Trias Politica en dienen deze serieus op te vatten.

De SOVA herhaalt hierbij publiekelijk haar toewijding aan de Grondwettelijke vrijheden en de taakstelling van de advocaat. Zij benadrukt haar ernstige bezorgdheid over de gedane uitspraken en de intenties die daar achter schuil zouden kunnen gaan. De Surinaamse Orde van Advocaten spreekt nadrukkelijk haar afkeuring uit over de geuite dreigementen, in ondersteuning van de vrijheden van alle rechtzoekenden, alle advocaten en als voorstander van onafhankelijke rechtsspraak bij de behandeling van iedere kwestie.

Namens de Surinaamse Orde van Advocaten

Elleson M. Fraenk, Deken