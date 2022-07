Rode Kruis biedt steun wateroverlast tegen aan 300 gezinnen Brokopondo

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) is gestart met de distributie van waardebonnen aan meer dan de helft van de gezinnen die getroffen zijn door de watersnood situatie in het Brokopondo gebied. Ruim 300 gezinnen komen in aanmerking voor deze waardebonnen-set ter waarde van SRD 3000,-, zodat zij levensmiddelen en schoonmaakartikelen kunnen betrekken bij 2 winkels, waarmee het Rode Kruis afspraken heeft gemaakt om deze hulpactie te faciliteren; te weten Liang Liang Supermarkt en An Ding Warenhuis. “De overstromingen zijn een kritische herinnering aan de voortdurende verwoesting en gevaren veroorzaakt door het veranderend klimaat,” zegt Humphrey Blinker, Disaster Management Coördinator van het SRK. Het is daarom belangrijk dat elk huishouden een rampenplan heeft om voorbereid te zijn op dit fenomeen. Alvorens over te gaan tot het uitvoeren van deze hulpactie, deed het Rode Kruis een DANA-assessment in het district Brokopondo op 29 en 30 april jongstleden, en op 1 mei in het dorp Duwatra en omgeving (Sipaliwini), om een beeld te krijgen van de schade die de wateroverlast heeft aangericht en de behoeften van de getroffen families.

Als humanitaire hulporganisatie is het SRK, op grond van haar mandaat, actief in het verlenen van assistentie aan kwetsbare groepen in geval van (natuur-) rampen, ongevallen, reddingsoperaties, enz. Gezien de nieuwe ontwikkelingen in onze regio en de tijd waarin wij leven, bereidt het SRK gemeenschappen voor op mogelijke crisissituaties door ze weerbaar te maken voor rampen en eventuele calamiteiten. Daarnaast komt zij ook in actie wanneer zich een ramp voordoet om de getroffenen te voorzien van de nodige hulp.

Door de zware regenbuien van de afgelopen maanden, hebben diverse gebieden in stad en district tijdelijk of voor langere tijd te kampen met wateroverlast. Een groot aantal gezinnen in het binnenland zijn hierdoor getroffen, waarbij vooral kostgrondjes, de bron van inkomsten voor deze gezinnen, zijn beschadigd. Hierdoor zal men op lange termijn, door het wegvallen van deze belangrijke bron van inkomsten, voedsel moeten ontberen. Het SRK heeft twee teams die sedert 29 juni j.l. vertoeven in Stoelmanseiland en drietabbetje om een assessment uit te voeren. Deze hulpactie is gefinancierd door Total Energies EP Suriname BV en APA Suriname.