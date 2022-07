President Santokhi geeft startsein project herstel asfaltwegen

Het project herstel asfaltwegen Paramaribo-Wanica-Para is een feit. President Chandrikapersad Santokhi heeft op donderdag 30 juni 2022 het officiële startsein gegeven voor dit project. Dit heeft plaatsgevonden aan de John F. Kennedyweg in het district Para. Tijdens deze ceremoniële plechtigheid waren ook aanwezig vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken en andere genodigden.

President Santokhi gaf aan dat de uitvoering van projecten duurzame ontwikkeling teweegbrengt. “Goede wegen zorgen voor welvaart en welzijn”, zei het staatshoofd. Hiermee legt hij de nadruk erop dat deze wegen niet alleen als verbindingswegen dienen, maar ook zorgen voor meer verkeersveiligheid. Verder dragen zij bij aan het bevorderen van toerisme. Het staatshoofd verwees naar het prudent beleid van de regering om te sparen, zodat zulke projecten uitgevoerd kunnen worden.

“De andere districten komen zeker aan de beurt”, zei de president. Er is gekozen voor deze locatie in Para, omdat deze weg leidt, van en naar onze Internationale Johan Adolf Pengel luchthaven. Met de grote ontwikkelingen op gas- en oliegebied zullen vele buitenlanders ons land aandoen. Deze buitenlanders en toeristen moeten over een goede weg vervoerd worden. “Dit zorgt voor een zekere mate van veiligheid en ontwikkeling”, aldus het staatshoofd.

“Het ministerie van Openbare Werken is ook niet stil gebleven. Dat is te merken in verschillende districten, maar ze gaan ook bij scholen”, zo sprak OW-minister Riad Nurmohamed. Bij dit her-asfalteringsproject zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe technologie. Deze technologie zal ook bij andere asfalteringsprojecten worden toegepast, waarbij de wegen steviger worden gemaakt tegen bepaalde factoren, denk bijvoorbeeld aan de vele neerslag. Bij dit project staan diverse belangrijke wegen op de lijst zoals: J. F. Kennedy Highway, Meursweg, Henck Arronstraat, J.A. Pengelstraat, Latourweg, Martin Luther Kingweg, Commissaris Weythingweg en Mr. Jaggernath Lachmonstraat.