Project update Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft samen met enkele directieleden en de Wereldbank een Webex meeting afgewerkt. Susan Bansropansingh van de afdeling Competitiveness Unit Suriname (CUS) en tevens component coördinator van het Competitiveness and Sector Diversification Project (SCSD-project), heeft een powerpoint presentatie gehouden over de status van het SCSD- project. Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank. De Webex meeting heeft plaatsgevonden op 30 juni 2022. Het programma voor Suriname’s Growth Enterprises (SURGE) is onderdeel van het project, waarbij in totaal 230 bedrijven rechtstreeks zullen profiteren van business development support en matching grants. Het ministerie zal investeringen plegen in micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) en waardeketen ontwikkeling in opkomende industrieën.

Minister Kuldipsingh geeft aan dat de betrokkenheid van alle leden van haar team vereist is om dit project voor oktober 2022 te realiseren, zodat kan worden overgegaan tot het tekenen van een contract met een waarde van ongeveer USD 3,800,000 om verder te kunnen investeren in met name de agrarische sector, toerisme sector en andere sectoren

Het SCSD-project zal verder ook zorgdragen dat (wettelijke) hervormingen voor het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap doorgevoerd worden met name de Wet op Onroerende goederen. Verder zijn ook Suriname Electronic Single Window (SESW) platform en toerisme gerelateerde activiteiten, onderdeel van het SCSD-project.