Arbeidscapaciteit en competenties analyseren voor Oliesector

Hoofd van Trinidad en Tobago’s Permanent Local Content Committee, Jemma Langley, adviseerde Suriname afgelopen donderdag om een GAP-analyse uit te voeren. In het kader van Local Content en de olie- en gassector zou een GAP-analyse de feitelijke capaciteit en mankracht, die beschikbaar is onder de lokale arbeidskrachten om de industrie te bevoorraden, afzetten tegen de vraag. Volgens de T&T-expert is deze analyse nu meer dan ooit van cruciaal belang, gezien de huidige situatie van Suriname in de ontwikkeling van zijn olie- en gasindustrie.

Suriname produceert al jaren op kleine schaal olie nearshore, maar recente ontdekkingen in zijn offshore Block 58 door Apache Corporation en TotalEnergies hebben nu een nieuwe markt en een grotere ontwikkelingsketen op nieuw gebied gecreëerd. Dit vereist vaardigheden die mogelijk niet beschikbaar zijn. “Deze energiebedrijven opereren op competenties. Je moet dus beginnen met het in kaart brengen van de competenties van de burgers. Op basis van die informatie kun je plannen voor de lange termijn”, adviseerde Langley.

Aangezien het land nu probeert de lokale capaciteit voor de groeiende sector uit te breiden, adviseerde Langley ook dat Suriname de ontwikkeling van een projectportfolio zou moeten overwegen, die activiteiten in de sector volgt. “Dit zal Suriname ook een duidelijker beeld geven van de bewegingen langs de waardeketen. Je kijkt niet alleen naar exploratie en ontwikkeling, maar naar de hele waardeketen”, benadrukte ze. Dit, aldus de T&T-expert op het gebied van Local Content, zal gewone burgers ook in staat stellen te profiteren van de sector en maximale lokale inhoud te promoten.

Staatsolie CEO, Annand Jagesar, vertelde onlangs dat de strategie van Suriname ten aanzien van Local Content en het beleid wordt opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep. “Door lering te trekken uit ervaringen van andere landen, wordt het beleid ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de regering en het bedrijfsleven”, zei Jagesar. “Daarbij zal de belangrijkste richtlijn zijn dat het beleid op lange termijn ten goede moet komen aan Suriname en de bevolking van Suriname.”

Hij merkt op dat het beleid ook voor buitenlandse bedrijven nog volop kansen biedt.