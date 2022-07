WHO: ‘Onderschat het apenpokken-virus niet’

Spanje ontvangt als eerste land apenpokkenvaccins

Dr. Eric Feigl-Ding Epidemioloog heeft recentelijk verklaard dat het verwachte aantal gevallen van apenpokken wereldwijd is uitgekomen en ook toegenomen, en drong er bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op aan, actie te ondernemen. Het laatste rapport van de WHO heeft aangetoond, dat 3.413 gevallen van apenpokken in 50 landen zijn geconstateerd, waarbij het Verenigd Koninkrijk (793), Duitsland (521) en Spanje (520). De WHO stelde dat het aantal besmettingen waarschijnlijk wordt onderschat, omdat veel gevallen mogelijk niet goed worden getest. “Veel individuen vertonen atypische symptomen, waaronder een gelokaliseerde uitslag, slechts één laesie kan omvatten. Het uiterlijk van laesies kan asynchroon zijn en personen kunnen voornamelijk of uitsluitend peri-genitale en/of peri-anale distributie hebben geassocieerd met lokale, pijnlijke gezwollen lymfeklieren”, aldus de WHO. Scott Pauley, een persvoorlichter bij de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stelde dat vanaf afgelopen maandag de CDC ongeveer 306 gevallen van apenpokken in 28 staten heeft geconstateerd, waarbij Californië en New York het hoogste aantal gevallen heeft geregistreerd. Momenteel zijn er 66 gevallen in Californië, 63 in New York en 45 in Illinois. Bij de andere staten zijn er voor het grootste deel minder dan 10 gevallen gemeld. Pauley, vertelde dat medisch deskundigen contact maken met de CDC om gevallen van apenpokken te melden en onderzoeken. De CDC hebben recentelijk verklaard dat er noodoperaties voor apenpokken zijn geactiveerd, namelijk de Emergency Operations Center (EOC), om de uitbraak van apenpokken, beter te signaleren. De Amerikaanse regering Biden deelde afgelopen maandag mee dat de regering bijna 300.000 vaccindoses toewijst, met naar schatting 1,6 miljoen doses die de komende maanden beschikbaar zullen zijn bij het bestrijden van apenpokken.

Europa begint met vaccinaties

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft aangekondigd, dat het gebruik van het pokkenvaccin Imvanex voor de behandeling van mensen die aan apenpokken zijn blootgesteld, herziet. Intussen is Spanje het eerste land van de Europese Unie dat apenpokkenvaccins heeft ontvangen in opdracht van de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). Een eerste 5300 doses zijn recentelijk in Spanje gearriveerd, van de in totaal 109.090 doses die zijn verkregen van het Beierse Nordic. Volgens medisch deskundigen zullen de vaccins worden toegediend in ringvaccinatieprogramma’s, gericht op zorgpersoneel en nauwe contacten van gevallen die het meeste risico lopen om het pokkenvirus op te lopen. Onderzoekingen hebben aangetoond dat pokkenvaccins ongeveer 85% bescherming bieden tegen apenpokken.