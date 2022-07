Visionair leiderschap aanwezig om spin-offs te creëren uit de EOG-sector

Tijdens de openingsceremonie van de Suriname Energy, Oil and Gas Summit, op maandag 27 juni 2022, sprak minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) de aanwezigen toe. Hij prees Staatsolie voor het opnieuw organiseren van deze topconferentie die de investeringen en belangen van de energie-, olie- en gasindustrie in Suriname bevordert.

Minister Ramdin gaf aan dat dit prestigieuze platform voor een mooie basis zorgt voor de stakeholders uit de industrie om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en partnerschappen te ontwikkelen. Ook benadrukte hij dat er bereidheid moet zijn om wetgeving bij te werken, aan te passen en indien nodig uit te voeren om het bedrijfsleven te faciliteren en investeringen te vergemakkelijken en de vereiste vaardigheden te mobiliseren. “We leven in vrede en met een hoge mate van tolerantie en respect voor elkaar. We zijn een gastvrij land en staan nu aan de vooravond van grote ontwikkelingen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we die uniciteit niet verliezen en in plaats daarvan onze nieuwe economie schragen”, zei de bewindsman.

De minister legde verder uit dat de energie-, olie- en gasindustrie belangrijke sectoren zijn voor de economie, die op duurzame wijze significant zullen bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van ons land Suriname. Voorts gaf de minister mee dat om een gastvrije samenleving en investeringskader te creëren, er een duidelijk, voorspelbaar en degelijk beleid nodig is, en vooral toegewijd, moedig en rechtvaardig leiderschap. ‘Er is visionair leiderschap nodig om de spin-offs te creëren van kosteneffectieve energieopwekking op basis van gas, zoals nieuwe industriële complexen, die bijvoorbeeld de continuïteit van de voedselproductie gaan waarborgen. En die leiderschap is aanwezig!’ benadrukte de minister. Minister Ramdin is ervan overtuigd dat presidenten van de nieuwgevonden hulpbronnen, met name de president van de Coöperatieve Republiek Guyana, president Irfaan Ali en president Chandrikapersad Santokhi van de Republiek Suriname, de leiderschapskwaliteiten en visie hebben om beide landen naar een hoger niveau te brengen. Hij nodigde alle potentiële investeerders en leveranciers uit om hun plannen met de regering te delen en samen te werken met lokale ondernemers en bevestigde dat de regering dit proces zal ondersteunen. Tijdens de opening van deze conferentie waren aanwezig de president van Guyana, Irfaan Ali, ministers, leden van het parlement, het management van Staatsolie N.V. en gerenommeerde experts en functionarissen uit de industrie uit diverse delen van de wereld.