Suriname uitgenodigd voor G20 bijeenkomst in Bali

In de “Royal Palm” van Courtyard Marriott werd gisteren een presentatie gehouden van de G20 presidency, en wel door de Indonesische ambassade. De G20 is een forum dat bestaat uit 19 landen uit verschillende regio’s en de Europese Unie (EU). Dit multilaterale samenwerkingsforum vertegenwoordigt de belangrijkste ontwikkelde en opkomende economieën in de wereld. Het internationaal forum is belangrijk omdat het ongeveer 80 procent van het wereldwijde bruto nationaal product, 75 procent van de wereldhandel en tweederde van de wereldbevolking vertegenwoordigt.

In de G20 is er geen vaste voorzitter dus ook geen vast secretariaat, één van de lidstaten wordt gekozen tot president voor een termijn van één jaar. Indonesië is vanaf vorig jaar november voorzitter van de G20, en is daardoor gastheer van de eerstvolgende bijeenkomst van de G20, die gehouden zal worden in Bali Indonesië met als thema ‘Recover Together, Recover Stronger and Be More Sustainable’. Julang Pujianto, ambassadeur van Indonesië in Suriname, zei tegenover onze nieuwsdienst dat in de periode van juli tot en met december Suriname voorzitter van de Caricom zal zijn, en op uitnodiging van Indonesië uitgekozen is om zitting nemen in de G20 bijeenkomst in november 2022 in Bali. Indonesië zal zijn best doen om deze G20 zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij valt te denken aan de verschillende werkgroepen met aandacht voor onder meer vrouwen, jongeren en de klimaatverandering.

Tijdens de bijeenkomst werd er informatie verschaft aan de aanwezigen namelijk de diplomaten, de media maar ook de zakenlieden. Prakash Daswani, directeur van Kirpalani stelde de vraag, hoe de G20 zich zal inzetten, en welke concrete stappen er genomen zullen worden vanwege het huidige conflict tussen Oekraïne en Rusland, dat wereldwijd voor een energiecrisis zorgt. “Ik wil niet beweren het concrete antwoord te kennen, maar de president van Indonesië heeft voorgesteld in Oekraïne aanwezig te zijn en zal dat ook in Rusland doen. Het kan schijnbaar zo zijn dat bij aanwezigheid van beide landen, er een betere wending ontstaat in deze situatie.” Aldus Pujianto. De ambassadeur vertelde tegenover de krant ‘dat de focus zal worden gelegd op de top discussiepunten tijdens de G20 presidency in 2022, namelijk de wereldwijde gezondheidsarchitectuur, digitale en economische transformatie en een duurzame energietraditie. Waardoor ook met Suriname er een mogelijk bilaterale samenwerking zal zijn en welke doelen zullen worden nagestreeft op basis van deze discussiepunten.