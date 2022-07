Rijverbod vrachtvoertuigen over Wijdenboschbrug

De Motorsurveillance Dienst (MSD) van de politie, merkte op maandag 27 juni omstreeks 13.30 uur n.m. tijdens controle werkzaamheden op, dat een truck die beladen was met houtblokken vanuit Commewijne richting Paramaribo de Wijdenboschbrug op wilde rijden. Aangezien het verboden is dat beladen vrachtvoertuigen zich overdag over de Wijdenboschbrug begeven, werd de bestuurder bij de voet van de brug tot stoppen gesommeerd. De politie constateerde daarbij ook dat het voertuig maar van één (1) kentekenplaat was voorzien en niet ter herkeuring was aangeboden. De vrachtwagen-chauffeur werd ter zake geverbaliseerd.