‘Geen breuk in coalitie, zaken worden nader uitgelegd’

De woordvoerder van de vicepresident Humphrey Dundas, zegt dat er geen sprake van een breuk binnen de coalitie is. Dit verklaart hij naar aanleiding van de uitspraken die de Abop/PL-fractieleider Obed Kanape dinsadg jl. in De Nationale Assemblee deed. Kanape maakte toen bekend, dat de Abop/PL-fractie voor de resterende zittingstermijn zelfstandig zal opereren in het parlement. ‘’Het concept van een gezamenlijke fractieleider van meerdere fracties geniet voor de Abop/PL-fractie om moverende redenen de ondersteuning niet meer‘’, stelde Kanape toen.

Volgens Dundas zal het standpunt van Abop nader uitgelegd worden aan de samenleving. Dundas zegt wel, dat het eerder zo was, dat er al aparte fracties bestonden binnen het parlement. Daarom vindt hij het een normale zaak, als de Abop nu besloten heeft, een eigen fractie te vormen. Volgens Dundas betekent het zelfstandig opereren van Abop als fractie in het parlement, niet dat partijen niet meer door één deur kunnen. Hij onderstreept wel dat zaken rechtgetrokken moeten worden indien er ruis is.

Inmiddels heeft de vicepresident Ronnie Brunswijk meegedeeld, dat Kanape de mededeling verkeerd heeft verwoord. Volgens Brunswijk was het de bedoeling, dat Kanape de knelpunten binnen de coalitie naar voren zou brengen. Brunswijk zegt, dat hij nog steeds op één lijn staat met de president. In dat kader komt er een vergadering met de politieke top om de plooien glad te strijken.