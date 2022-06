Regering begonnen met besprekingen over Local Content

In de afgelopen twee jaar zijn de Zuid-Amerikaanse buren – Guyana en Suriname in de schijnwerpers vanwege de opwindende olie- en gasontdekkingen die in beide offshore gebieden zijn gedaan. Tot op heden zijn de bewezen olie- en gasreserves van Guyana in het Stabroek-blok gestegen tot bijna 11 miljard vaten, terwijl Blok 58 in Suriname opeenvolgende olievondsten blijft produceren, waardoor het momenteel een van de meest gewilde olieprovincies ter wereld is. Vanwege deze feiten is de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en International Samenwerking, Albert Ramdin, van mening dat zowel Guyana als Suriname goed gepositioneerd zijn om een belangrijke kracht in de mondiale energiesector te worden. Tijdens zijn toespraak bij de opening van Suriname’s Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS), merkte de bewindsman op dat voorzichtig beheer van de hernieuwde hulpbronnen “nieuwe benaderingen, antwoorden en beslissingen” vereist die regeringen aan beide zijden van de grens zullen duwen om “gedurfd en buiten hun comfortzone” te zijn.

“De vraag is nu: zijn we bereid om die moeilijke keuzes te maken met betrekking tot het toekomstige gebruik van op koolstof gebaseerde energieopwekking? Zijn we klaar om die nieuwe weg in te staat om energie te gebruiken om meer rechtvaardige en welvarende economieën te creëren?”, vroeg Ramdin. “Zowel Suriname als Guyana staan aan de vooravond van een grote ontwikkeling die het gezicht van de Caribische natie zal veranderen. Deze nieuwe industrie in zowel Suriname als Guyana, kan een nieuwe kracht in de wereld worden”, verklaarde Ramdin. Volgens de minister moeten beide regeringen bereid zijn om de nodige wetgeving bij te werken, aan te passen en uit te voeren om het succes van beide olie-industrieën te verzekeren. Guyana loopt in dit opzicht voor op Suriname. Het land heeft een Local Content Act ingevoerd om ervoor te zorgen dat Guyanezen een deel van de taart krijgen, samen met een Natural Resource Fund (NRF) Act om het beheer van de olie-inkomsten te regelen. Suriname heeft geen beleid voor local content, maar president Chandrikapersad Santokhi heeft aangekondigd, dat er besprekingen zijn begonnen om dit aan te pakken. Suriname heeft zijn Sovereign Wealth Fund in augustus 2020 geoperationaliseerd. De belangrijkste olievondsten in Suriname werden gedaan door TotalEnergies en Apache Corporation in het offshore-blok 58. In het geval van Guyana met het Stabroek-blok gaat het om ExxonMobil Guyana en zijn partners Hess en CNOOC.