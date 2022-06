Oil & Gas summit ontmoetingsplaats voor toekomstige potentiële partners

De General Mananger (GM) van SOL Suriname, Ricky Soedamah, vertelde afgelopen dinsdag in gesprek met De West, dat SOL sinds jaar en dag een van de grootste leveranciers is van brandstof in Suriname. “ We distribueren over het hele land brandstof en we doen ook de verkoop van de Shell smeermiddelen, dat is ook een heel belangrijk product in onze economie voornamelijk voor de productie. De Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) is belangrijk voor de SOL, omdat wij de nieuwe toekomstige partners hier willen ontmoeten. We doen ook aan bunkeringen van boten en dan moet je erbij stil staan, dat hoe meer putten er gevonden worden des te meer opslagruimte nodig zal zijn. Er zullen boten komen die brandstof nodig hebben en wij hebben een eigen yetty, daar kunnen we de schepen bunkeren die naar de respectievelijke blokken voor onze kust gaan. Ook kunnen wij met onze tankwagens op elke locatie in Suriname ervoor zorgen dat, als een schip op een ander plek is aangemeerd, we brandstof kunnen leveren. Daarnaast hebben deze schepen ook smeermiddelen nodig en deze Shell producten verkopen wij al aan de bunkerklanten”, aldus Soedamah.

Volgens de GM, zijn er een aantal grote spelers op deze summit, waarvan de personen die essentiële beslissingen nemen ook mee zijn gekomen, waardoor het voor de SOL makkelijker is om zaken te doen. Ook met verschillende keypersonen binnen overheden in de regio is het duidelijk gesteld dat zij hun ervaringen hebben gedeeld op deze summit.

“Daarnaast is de SOL in 23 gebieden actief en daar hebben we een netwerk aan informatie waaruit wij kunnen putten. “Een voorbeeld is SOL Guyana, die duidelijk heel hard groeit, maar dit heeft te maken met de ontwikkelingen daar en wij willen hetzelfde hebben voor SOL Suriname. Daarom moeten we op tijd zijn om de mensen te ontmoeten en de contacten te leggen met toekomstige potentÏele partners, zodat wij ze duidelijk kunnen maken dat wij langdurige partnerschappen aangaan in deze business”, stelt de GM.

In deze business gaat het volgens Soedamah om vertrouwen, want je moet je producten op tijd kunnen leveren waar het nodig is en niet eenmalige leveringen doen, omdat je je contract niet kan naleven. “De SOL staat bekend om een betrouwbare partner en als men zaken met ons doet, zorgen wij ervoor dat wij altijd ons product kunnen leveren”.