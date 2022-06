Schuldherschikkingsgesprekken worden binnenkort fysiek gevoerd

Nadat de regering succesvol tot een herschikking van de schulden bij de Paris Club is gekomen, moet er ook nog overeenstemming bereikt worden met de overige schuldeisers. Vooralsnog werden deze gesprekken vanwege Covid-19 online gevoerd. President Chandrikapersad Santokhi zei afgelopen maandag op een regeringspersconferentie, dat er nog meer schuldeisers zijn met wie de regering een overeenstemming moet bereiken als het gaat om herschikking. Behalve de commerciële leningen, zijn er ook bilaterale leningen met landen als China en India. Vanwege covid-19 waren al deze gesprekken virtueel, maar nu zullen de gesprekken over herschikking fysiek gevoerd worden. Volgens de president zijn fysieke gesprekken effectiever, omdat er ruimte bestaat om even af te stemmen met deskundigen.

“Ik heb de overtuiging, dat ook daar goed nieuws zal volgen met betrekking tot de schuldherschikking”, zei de president. De regering zal zich in de komende dagen richten op de gesprekken met Oppenheimer. Bureau Lazard is nog steeds bezig met deskundigen, deze gesprekken te begeleiden. Ook hier heeft het staatshoofd de indruk dat het goed komt en dat er een oplossing gecreëerd zal worden. Ook met de commerciële banken in Suriname en de Centrale Bank van Suriname moet de overheid tot een schuldherschikking komen.

Bij de Paris Club had de staat een schuld van USD 110 miljoen.

Paris Club is een club van westerse landen, waarbij wij schulden hadden zoals Nederland, Italië, Frankrijk, Zweden en Israël. Na succesvolle herschikkingsgesprekken is besloten de rente te verlagen, de looptijd te verlengen en is er ook een langere grace period gegeven. Met de grace period heeft ons land een langere periode om te beginnen met de aflossing. Hierdoor heeft de regering volgens Santokhi meer ademruimte om de crisis te beheersen en nationale issues, aan te pakken. Door de herschikking bespaart de regering USD 34 miljoen. Dit bedrag zal gebruikt worden voor ontwikkelingsdoeleinden en om andere vraagstukken in het land op te lossen.

Santokhi zei dat de schulden afgelost moeten worden. “We gaan de overeenkomsten, internationale regels, standaarden, procedures en verdragen naleven, maar we kijken ook naar de realiteit. We kunnen niet betalen”, zei het staatshoofd. Volgens Santokhi wordt er vertrouwen en respect voor de overeenkomsten ingezet om te onderhandelen. De grootste tijd gaat volgens hem zitten in het herwinnen van het vertrouwen. Volgens Santokhi is het de inzet die je pleegt om het vertrouwen te herwinnen en dat ervoor zal zorgen dat men akkoord gaat om met de regering serieuzer zaken af te spreken.

door Priscilla Kia