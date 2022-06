De zaak rond de gronduitgifte van percelen in het zogeheten Sabakuproject, Paramaribo-Noord, dreigt thans een hele lange staart te krijgen en kan de huidige regering in ernstige verlegenheid brengen. Er schijnt namelijk bij deze zaak en de verstrekte grondbeschikkingen, veel meer aan de hand te zijn dan de verstrekking van twee gronduitgiften aan 2 parlementariers van de politieke partij ABOP. Niet alleen dat het ministerie van Openbare Werken heeft laten weten, dat op het Sabakuproject geen beschikkingen konden worden verstrekt omdat het niet geschikt is als verkavelingsprojectg en OW daar geen toestemming voor had gegeven, is men toch doorgegaan met de verdeling van gronden vanwege het ministerie van GBB. Binnen de samenleving heerst hierover grote onvrede, omdat men van mening is, dat hier sprake is van nepotisme en corruptie binnen de regering en dat politici, hun familieden, partijgenoten en vrienden, heel snel in aanmerking zijn gekomen voor bouwkavels in het voormelde project, maar anderen die al jaren wachten op hun toewijzing van een stuk domeingrond, maar niet in aanmerking kunnen komen. Vice president Brunswijk heeft inmiddels verklaard, helemaal achter zijn minister van GBB, Vorswijk te staan, bij de toewijzingen van de gronden, terwijl president Santokhi zijn mening over de toewijzingen door GBB op het Sabakuproject lijnrecht staat tegenover die van Brunswijk. Santokhi heeft ook verklaard dat hij alle toewijzingen op zijn bureau wil hebben en zo snel mogelijk. Ondertussen circuleert er ook op sociale media een lijst met namen van VHP politici, familieleden en vrienden, die ook via stichtingen in aanmerking zouden zijn gekomen voor terreinen op het meergenoemde project. Als dit allemaal waar is, dan hoefde het parlementslid Gajadien ( VHP) zich niet zo druk te maken over de toewijzing van de twee ABOP parlementariers voor terreinen in het Sabakuproject. De zaak begint steeds meer op een eentweetje te lijken, binnen de twee grootste coalitiepartijen, en waaromtrent het staatshoofd misschien niet goed op de hoogte was en nu in ernstige verlegenheid wordt gebracht. Overigens is het geen geheim dat er al decennialang wordt gerommeld met domeinland en dat de corruptie bij de toebedeling, altijd hoogtij heeft gevierd. Dat er thans zoveel lawaai wordt gemaakt heeft veel weg van het gezegde ‘’houd de dief roept de dief’’ en kan er zeker op duiden dat de vriendjespolitiek wederom sterk aanwezig is.