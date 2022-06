Minister Kuldipsingh benadrukt belang bevorderen ondernemersklimaat tijdens Doing Business Seminar

De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, heeft tijdens het Doing Business Seminar de nadruk gelegd op het belang van het bevorderen van het ondernemersklimaat en het stimuleren van het concurrentievermogen middels innovatie in de verschillende sectoren. Dit seminar is georganiseerd door de Trinidad en Tobago Manufacturers Association (TTMA) ondersteund door het Suriname Business Development Center (SBC). Het doel hiervan is om mogelijkheden te bekijken voor samenwerkingen ter bevordering van de wederzijdse handel. De minister van EZ heeft de opening verricht van het seminar op dinsdag 28 juni in Hotel Ramada.

De bewindsvrouw stelt het op prijs dat er naar mogelijkheden worden gekeken voor wederzijdse voordelen op het gebied van handel. Het is lovenswaardig dat de verenigingen en de ondernemingen interesse hebben getoond om zaken te doen met Suriname. Ondernemingen zijn de dragers van de economie en zijn degenen die concurreren op de lokale en internationale markt.

Hoe hoger hun inkomsten, hoe hoger het nationaal welvaartsniveau kan zijn als gevolg van gecreëerde banen, belastingen en de spil van hun economische activiteiten. Minister Kuldipsingh heeft aangegeven dat momenteel de aandacht wordt gevestigd op een verbeterd vestigingsklimaat, dat leidt tot een sterke concurrentiepositie, innovatieve producten en processen en innovatie op basis van de bescherming van intellectuele eigendom.

De overheid werkt continu aan het verbeteren van het gemak van zaken doen met Suriname en de Surinaamse ondernemingen en aan het faciliteren van bedrijven, ondernemers en investeerders. De minister van EZ heeft aangegeven zich altijd sterk te maken voor het versterken en bevorderen van wederzijdse handelsregelingen en het herbevestigen van de implementatie van een interne markt en economie voor alle CARICOM-lidlanden. De bewindsvrouw kijkt uit naar de partnerschappen, een succesvol seminar en productieve Business to Business (B2B) bijeenkomsten.