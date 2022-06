Kanape: ‘Slecht leiderschap is keuze voor aparte fractie’

Volgens de nieuwe fractieleider van de Abop/PL in DNA, Obed Kanape, is uit evaluatie gebleken, dat de leiderschapsstijl van de regeringsfractie en waarvan de VHP-parlementariër, Asis Gajadien, de leider was niet één is waar achter de eerstgenoemde fractie wenst te staan. Dit naar aanleiding van een brief die door de Abop is gericht aan de voorzitter van het parlement, Marinus Bee, om als aparte fractie te fungeren voor de resterende regeringsperiode. Volgens Kanape is Abop het na twee jaren niet eens met de gang van zaken binnen de regering. Ook de ontevredenheid vanwege de achterban spreekt volgens hem boekdelen. De parlementariër wenst geen specifieke uitspraken te doen over een mogelijke breuk binnen de coalitie, maar zegt wél dat de toekomst zal bepalen of er een coalitie breuk zal zijn.

Volgens Kanape is het feit dat Abop ervoor heeft gekozen een aparte fractie te vormen niet iets nieuws. Hij verwees daarbij naar de NPS, die volgens hem al een tijdje als zelfstandige fractie opereert. Ook geruchten over het feit dat de kwestie rond het Sabaku-project doorslaggevend zou zijn geweest voor dit besluit, verwijst hij naar het rijk der fabelen. ‘’Het Sabaku-project is bij de partijevaluatie niet eens meegenomen. Het zijn Surinamers die daar een stukje grond hebben gekregen‘’, aldus Kanape. Echter gaan er geruchten, dat er binnen een regerings-whatsappgroep een twist is ontstaan tussen Kanape en Gajadien met betrekking tot de Sabaku-kwestie. Op grond hiervan werd door Abop ervoor gekozen, geen deel meer uit te maken van de regeringsfractie onder leiding van Gajadien. Volgens Abop is de VHP rancuneus bezig en beschermt haar eigen belangen, terwijl zij Abop steeds in een kwaaddaglicht probeert te stellen. Ook dit kwam naar voren tijdens een regeringspersconferentie, toen bleek dat de president en de vicepresident niet op één lijn waren met betrekking tot het Sabaku-project.