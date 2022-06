Surinaamse olievoorkomens geschat op ruim 30 miljard vaten

De recente olievondsten van Suriname in Blok 58 brengen het aantal winbare hulpbronnen op meer dan vijf miljard vaten olie-equivalent. Maar dat aantal is slechts een fractie van wat er in het Suriname-bekken wordt verondersteld te zijn. Seismische gegevens verkregen door Staatsolie, suggereren dat het Suriname-bekken ongeveer 30 miljard vaten olie-equivalent bevat volgens Glenn Corrie, Vice President of Offshore van Staatsolie. Dit bevestigde Corrie tijdens zijn presentatie gisteren, dinsdag 28 juni, op de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS).

Momenteel heeft slechts 40% van Suriname’s offshore olieblokken een vergunning, ongeveer 32 miljoen acres, waardoor meer dan 60% onaangeroerd en rijp met potentieel is gebleven. Tegen het vierde kwartaal zal 60% van het onontgonnen off-shore-areaal voor het grijpen liggen en Suriname streeft naar goede fiscale voorwaarden voor de ontwikkeling van zijn olie- en gasbronnen. In 2023 heeft het Nederlandstalige land ook nog een veiling gepland voor ondiepwaterblokken. “Het is een kans die je absoluut niet mag missen”, aldus de VP van Staatsolie.

Nieuwe biedronde

Staatsolie is van plan om dit jaar verschillende diepwaterblokken te veilen en tegen medio 2023 is er naar verluidt een nieuwe biedronde gepland voor de ondiepe blokken. “We zijn erg enthousiast over de vooruitzichten om meer offshore-areaal vrij te geven”, vertelde Staatsolie CEO Annand Jagesar.

De CEO zei dat Suriname momenteel meer dan 60% van zijn offshore-areaal zonder vergunning heeft.

“Voortbouwend op het succes van de ontdekkingen in Blok 58 en 52, is er substantieel werk verricht aan de gehele offshore-dataset op regionaal en blok specifiek niveau, wat benadrukt dat alle elementen van een werkend petroleumsysteem aanwezig zijn in het gebied zonder vergunning, aldus Jagesar.

Suriname hield al in 2021 een biedronde voor blokken in ondiep water, maar er was slechts belangstelling voor drie van de acht blokken. De blokken die werden aangeboden, bevinden zich direct in het migratiepad tussen de gigantische onshore producerende velden en de recente diepwaterontdekkingen in blok 58, die beide zijn getypt naar de Albian, Cenomanian & Turonian (ACT) bronkeuken. “We ondervragen de dataset zeer hard (interne, externe, wereldwijde experts) door onder andere een diepe analyse van de successen en mislukkingen. Dit stelt ons in staat om “de code te kraken”, zei Jagesar.