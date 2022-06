Surinaamse vissers willen duidelijkheid over visgunningskwestie Guyana

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en de Suriname Seafood Associatie (SSA) hebben de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Albert Ramdin, in een schrijven gevraagd, naar duidelijkheid inzake de kwestie van de visvergunningen die aan Guyanese vissers verleend moeten worden. FSA en SSA willen dringend openheid van zaken in deze kwestie. Volgens de FSA en de SSA heeft Ramdin, nimmer publiekelijk ontkend, dat het onuitvoerbaar is, vergunningen aan Guyanese vissers te verstrekken. Ook vindt de vissector dat de vragen die over deze kwestie aan Ramdin gesteld zijn, tot nog toe om onbekende redenen, onbeantwoord zijn gebleven. ‘’De agrarische sector heeft gevraagd, welk voordeel Suriname bij het toelaten van buitenlandse visserij met onwettige vergunningen kan hebben. Er is wel aangegeven, dat er nader onderzoek nodig was en plaatsvindt, maar het resultaat daarvan is nooit openbaar gemaakt‘’, aldus een passage uit de brief. De sector heeft eveneens gevraagd, naar de juridische onderbouwing en resultaten van het onderzoek dat gedaan zou worden. Daarnaast wil de sector weten, wat de stand van zaken is over eventuele toezeggingen, toelatingen en het vermeend gedoogbeleid.

De sector vindt dat minister Ramdin zich enerzijds niet uitspreekt over deze kwestie, terwijl de Guyanese regering anderzijds zich publiekelijk uitlaat over vermeende gemaakte afspraken.

Recentelijk heeft de Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo nog aangegeven, dat ze zullen blijven aandringen tot alles in kannen en kruiken is. De FSA en de SSA verwachten daarom, dat deze kwestie tijdens de Caricom-staatshoofdenvergadering ter sprake komt.