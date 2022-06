Geactiveerde nooduitgang zorgt voor vertraging Surinam Airways vlucht PY422 vanuit Miami/Georgetown

Na de landing, geparkeerd aan de gate en haast gereed voor het uitstappen van de passagiers, is per abuis de achterste nooduitgang van het vliegtuig van World Atlantic Airline geactiveerd geworden. Hierdoor raakte de “tailcone” (staartkegel ) van dit vliegtuig los, hetgeen ook zo dient te geschieden bij de activering. Het onderzoek naar dit incident wordt primair uitgevoerd door World Atlantic Airline, welke recentelijk door Surinam Airways is ingehuurd voor het uitvoeren van vluchten op de regionale route.

Surinam Airways voert haar eigen onderzoek uit naar het voorval. Intussen wacht Surinam Airways de officiële rapportage af, terwijl technici reeds in stelling worden gebracht voor het installeren van de “tailcone”. Hierna worden de gestrande passagiers vervoerd naar Paramaribo.

Passagiers voor de vluchten naar Georgetown en Miami van heden, 29 juni 2022, worden na 12 uur hedenmiddag geïnformeerd over hun nieuwe vluchtschema.

Aan passagiers wordt gevraagd verdere berichtgeving aangaande nieuwe vertrek- en aankomsttijden af te wachten. Surinam Airways biedt haar verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief